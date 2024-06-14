Дружина Віктора Павліка відсвяткувала 30-річчя та показала, яким подарунком потішив її чоловік

Днями дружина співака Віктора Павліка – блогерка й бізнесвумен Катерина Реп'яхова – відсвяткувала ювілей.

До важливого свята 13 червня дружина знаменитості готувалася заздалегідь. Зокрема, влаштувала фотосесію з сином і запросила найближчих друзів і близьких у ресторан. Катерина похизувалася квітами, які їй дарували гості й інтер'єром закладу. До слова, блогерка вирішила зустріти 30-річчя з панорамним видом на Дніпро. Доповнювали атмосферу виступи музикантів. Не минуло свято без подарунку чоловіка іменинниці – Віктор Павлік виконав низку хітів з гітарою для коханої та гостей.

Катерина Реп'яхова відсвяткувала 30-річчя / Фото: instagram.com/repyahovakate

Катерина Реп'яхова відсвяткувала 30-річчя / Фото: instagram.com/repyahovakate

Також Катерина показала, яким був торт, і розповіла, як вони з друзями співали в караоке та жваво танцювали під улюблені хіти. Окрім того, 30-річна дружина Павліка зізналася, що її найзаповітніше бажання – мовлення сина, який у свої два роки не розмовляє.

Катерина Реп'яхова відсвяткувала 30-річчя / Фото: instagram.com/repyahovakate

"Найкращий день. Найкращі люди. Мрія одна – щоб мій коханий синочок розмовляв. Сьогодні я живу заради нього. Мрію, радію, прагну… для нього", - замилувала блогерка.

Катерина Реп'яхова відсвяткувала 30-річчя / Фото: instagram.com/repyahovakate

Нагадаємо, нещодавно у родині Віктора Павліка сталася ще одна щаслива подія. Подружжя відсвяткувало свою четверту річницю шлюбу, організувавши казкове весілля.

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