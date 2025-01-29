Дружина Віктора Павліка влаштувала публічну сварку з його колишньою: "Не даю спокою людині"

Дружина українського співака Віктора Павліка публічно посварилася з його колишньою.

Конфлікт виник через одну з приватних клінік, куди днями Катерина Реп'яхова водила сина на УЗД. Блогерка трішки запізнилася, тож на її місце в черзі поставили іншу маму. Реп'яхову намагалися попередити, однак вона не змогла взяти слухавку, адже несла сина. Тому Катерина обурилася, адже запізнилася зовсім трішки, і до того ж вона хвилювалася за сина, адже до УЗД нічого не можна було їсти. А через зміщення в черзі Реп'яховій довелося довше очікувати. Окрім того, Катерина жалілася, що на рецепції персонал доволі нетактовно висловлювався про її сина. Про це все блогерка розповіла у своєму Instagram. Врешті, у клініці відреагували на допис Катерини, пояснили їй ситуацію та перепросили. Тим часом з персоналом пообіцяли провести бесіду.

Віктор Павлік із дружиною та сином / Фото: instagram.com/repyahovakate

На це відреагувала колишня дружина Віктора Павліка – Лора Созаєва. У своєму Facebook вона стала на бік клініки. Созаєва присоромила Катерину, адже та запізнилася й не брала слухавку, до того ж почала жалітися на це у фотоблогу. Окрім того, Лора обурилася реакцією клініки, мовляв, треба було захистити персонал.

"Приходить фіфа-інфлюенсер і жаліється про те, що вона запізнилась. З клініки їй телефонували, але вона не могла взяти слухавку, бо несла дитину на руках. І в клініці ухвалили "неправильне" рішення – прийняти маму з дитиною, що сиділи в черзі. І коли фіфа прийшла, тепер їй довелось очікувати. І клініка пише їй вибачення, бо вона має аудиторію у 200 тисяч осіб, клініка боїться за свою репутацію! Клієнт завжди правий? Тобто замість того, щоб захистити своїх співробітників прилюдно, ви їх принижуєте?" – обурилася Созаєва.

Допис Лори Созаєвої

Не стала мовчати і Катерина Реп'яхова. Блогерка здивувалася, що Созаєва взагалі написала відповідний допис про неї, адже гадала, що вони вже давно не згадують одна одну. Реп'яхова порадила колишній дружині Віктора Павліка попрацювати з емоційним станом та займатися своїм життям.

Реакція Катерини Реп'яхової на допис Лори Созаєвої / Фото: instagram.com/repyahovakate

"Хто скучив за колишньою? Ви уявляєте, настільки я не даю спокою людині? Коли людина не працює зі своїм емоційним станом, вона стає вразливою до впливу зовнішнього світу – її зачіпає життя інших людей, їхні успіхи, проблеми, думки. Постійне порівняння, заздрість чи відчуття власної меншовартості можуть знищити внутрішню гармонію і відібрати здатність жити своє життя. Замість того, щоб розвивати себе, людина застрягає у чужих сценаріях, забуваючи про власні мрії, цінності та шлях. Тільки прийняття реальності й робота над собою допомагають звільнитися від цієї пастки та знайти справжній внутрішній баланс", – відповіла Реп'яхова.

Реакція Катерини Реп'яхової на допис Лори Созаєвої / Фото: instagram.com/repyahovakate

Зазначимо, Віктор Павлік та Лора Созаєва прожили в шлюбі понад 20 років. У колишнього подружжя був спільний син Павло, який, на жаль, помер у 21 рік після тривалої боротьби з раком.

Після розлучення із Созаєвою Віктор Павлік одружився з Катериною Реп'яховою. Влітку 2021 року блогерка народила йому сина.

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