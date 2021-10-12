Дружина Віктора Павліка вперше показала сина, коли йому було вісім днів

Дружина Віктора Павліка вперше показала сина, коли йому було вісім днів

Катерина замилувала світлинами крихітного Михасика.

Дружина українського співака Віктора Павліка Катерина Реп'яхова поділилася з шанувальниками дуже особистим.

На сторінці в Instagram обраниця музиканта вперше розмістила знімки їхнього синочка Михасика, на яких він зображений дуже крихітним – лише у вісім днів свого життя. Авторкою фотосесії виступила фотографиня Ольга Цибенко.

instagram.com/repyahovakate

instagram.com/repyahovakate

На знімках маленький Михасик солодко спить у різних одежках – в'язаній шапочці, ковдрочці, штанцях і ковпачку. Розчулені побаченим підписники сторінки Реп'яхової поділилися своїми емоціями. Хтось зазначив, що на ці кадри можна дивитися вічність, а хтось навіть помітив, що на світлинах хлопчик дуже схожий на свою маму.

instagram.com/repyahovakate

instagram.com/repyahovakate

instagram.com/repyahovakate

Зазначимо, що Катерина Реп'яхова народила Віктору Павліку сина 15 червня 2021 року.

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