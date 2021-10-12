Дружина Віктора Павліка вперше показала сина, коли йому було вісім днів

Катерина замилувала світлинами крихітного Михасика.
Дружина українського співака Віктора Павліка Катерина Реп'яхова поділилася з шанувальниками дуже особистим.
На сторінці в Instagram обраниця музиканта вперше розмістила знімки їхнього синочка Михасика, на яких він зображений дуже крихітним – лише у вісім днів свого життя. Авторкою фотосесії виступила фотографиня Ольга Цибенко.
На знімках маленький Михасик солодко спить у різних одежках – в'язаній шапочці, ковдрочці, штанцях і ковпачку. Розчулені побаченим підписники сторінки Реп'яхової поділилися своїми емоціями. Хтось зазначив, що на ці кадри можна дивитися вічність, а хтось навіть помітив, що на світлинах хлопчик дуже схожий на свою маму.
Зазначимо, що Катерина Реп'яхова народила Віктору Павліку сина 15 червня 2021 року.
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