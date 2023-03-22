Дружина Віктора Павліка вперше показала, як змінився її ніс після пластичної операції

Дружина співака Віктора Павліка Катерина Реп'яхова показала перші результати пластичної операції, яку зробила днями.

Так, хірург, який робив блогерці ринопластику і ліпофілінг підборіддя показав, який після операції має вигляд ніс Реп'яхової. Зокрема, лікар показав, що зникло роздвоєння кінчика носа, чого так бажала Катерина. Також спеціаліст зазначив, що кінчик носа опускатиметься протягом реабілітації, яка триватиме приблизно рік.

Катерина Реп'яхова / Фото: instagram.com/repyahovakate

Катерина Реп'яхова / Фото: instagram.com/repyahovakate

Своєю чергою, Реп'яхова поділилася, що дуже щаслива, що наважилася на цю операцію. Катерина зізналася, що її дуже бентежило її друге підборіддя, яке, за її словами, стало ще більшим після пологів.

Катерина Реп'яхова / Фото: instagram.com/repyahovakate

"В мене дуже коротке підборіддя і через це з'явилося друге, достатньо було трохи нахилити голову. Мені добавили мій жир з живота і зробили довшим. Але ця процедура не робить його набагато довшим. Скоріш за все, я згодом поставлю імплант", - поділилася Реп'яхова.

Катерина Реп'яхова / Фото: instagram.com/repyahovakate

Катерина Реп'яхова / Фото: instagram.com/repyahovakate

Нагадаємо, днями дружина Віктора Павліка Катерина Реп'яхова наважилася лягти під ніж хірурга. Блогерка змінила форму носа та зробила ліпофілінг підборіддя.

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