Дружина Віктора Павліка вперше розповіла про розлад в їхнього 2-річного сина і назвала діагноз

Блогерка поділилася, як лікуватиме хлопчика та який розлад у нього виявили медики.

Дружина українського співака Віктора Павліка – блогерка та бізнесвумен Катерина Реп'яхова – поділилася радісною новиною.

Зокрема, у 2-річного сина подружжя затримка мовлення. Також Катя раніше жалілася, що хлопчик відмовляється самостійно ходити. Нарешті лікарі змогли встановити чіткий діагноз та назвати причину, через що це. Катерина Реп'яхова зізналась, що в їхнього сина диспраксія.

Це розлад неврологічного розвитку, який впливає на здатність контролювати рухи. Діти з таким діагнозом відчувають труднощі у виконанні точних і складних рухів, координації рук і ніг, рівновазі та орієнтації в просторі.

Катерина Реп'яхова з сином / Фото: instagram.com/repyahovakate

"Нарешті ми знаємо чіткий діагноз сина. Диспраксія. Працюємо, віримо! Тільки вперед", - поділилася Катерина.

Зокрема, син Віктора Павліка ходить на нейрокорецію. Окрім того, тепер Михась буде відвідувати логопеда та працювати з ним для покращення мовлення.

Син Віктора Павліка і Катерини Реп'яхової / Фото: instagram.com/repyahovakate

Зазначимо, минулого року Катерина Реп'яхова серйозно взялася за стан здоров'я син. Річ у тім, що хлопчик майже не говорив та відмовлявся самостійно ходити. Тож, Катерина пішла до лікарів, аби ті встановили причину.

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