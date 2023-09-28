Дружина Віктора Павліка з гумором відповіла на хейт через велику різницю у віці з чоловіком

Блогерка пожартувала з коментаторів, які порівнюють їх із "батьком та донькою".

Дружина та концертна директорка співака Віктора Павліка - Катерина Реп'яхова – показала, як їх з чоловіком критикують через велику різницю у віці.

До слова, пара разом вже й не один рік. У закоханих різниця у віці майже 30 років. Щоправда, їх це зовсім не хвилює, на відміну від користувачів Мережі. Час від часу Катерині дорікають у фотоблогу, що Віктор Павлік занадто дорослий для неї. Ба більше, подружжя порівнюють з "батьком та донькою".

Реп'яхова не стала це терпіти та відповіла хейтерам. Блогерка порадила критикам вгамуватися. Вони вже й не один рік разом, а думка коментаторів не впливає на їхні стосунки.

"Ми проживаємо нашу дев'яту осінь! А люди все ніяк не вгамуються", - різко відповіла Катерина.

Віктор Павлік та Катерина Реп'яхова / Фото: instagram.com/repyahovakate

Блогерка також опублікувала фото Віктора Павліка, де він у шкіряній куртці та шоломі сидить на байку. Катя жартома додала: "Такий вже в мене татусь, що поробиш".

Віктор Павлік / Фото: instagram.com/repyahovakate

Нагадаємо, нещодавно закохані разом побували на світському заході в Києві. Катерина для події обрала грайливу мінісукню з пір'ям, а от Віктор Павлік – офіційний костюм.

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