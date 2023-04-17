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Дружина Віктора Павліка з однорічним сином була змушена звернутися до невролога

Автор
Марія КоробоваМарія Коробова
Дата публікації
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Час на прочитання
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Дружина Віктора Павліка з однорічним сином була змушена звернутися до невролога

Катерина Реп'яхова з сином / Фото: instagram.com/mish.apavlik

Хлопчику необхідно пройти важливе обстеження.

Дружина виконавця Віктора Павліка, блогерка Катерина Реп'яхова, розповіла, що їм довелося звернутися до лікарів щодо здоров'я однорічного сина Михайла. 

Деякий час Катерина не виходила на зв'язок з підписниками, а пізніше розповіла у сторіз в Instagram, що в цей час вони навідалися до невролога. Причиною звернення до лікаря стала затримка мовлення в хлопчика, якому вже влітку виповниться два роки. 

© instagram.com/repyahovakate
Фото: instagram.com/repyahovakate

"Більше години були у лікаря. Спілкувалися. На нас чекає шлях корекції затримки мовлення: консультація лора, дефектолога-логопеда, психолога, електроенцефалограма та інші аналізи, - поділилася Катерина. 

© instagram.com/repyahovakate
Фото: instagram.com/repyahovakate

Причин таких порушень може бути багато, тому шанувальники поцікавилися, чи не виявили в Михайла аутичний спектр. На що Катерина відповіла, що, на щастя, ні. 

© instagram.com/repyahovakate
Фото: instagram.com/repyahovakate

Раніше Катерину звинуватили в тому, що вона не займається вихованням однорічного сина. На це блогерка емоційно відреагувала та відповіла хейтерам.

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Дата публікації
Перегляди
225
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