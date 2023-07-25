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Дружина Віктора Павліка з сином показалася в лікарні: "Температурив п'ять днів"

Автор
Марія КоробоваМарія Коробова
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Дружина Віктора Павліка з сином показалася в лікарні: "Температурив п'ять днів"

Фото: instagram.com/repyahovakate

Дворічний син пари занедужав.

Дружина співака Віктора Павліка та його концертна директорка Катерина Реп'яхова з дворічним сином Михайлом показалася в лікарні. 

Тривалий час блогерка не виходила на зв'язок зі своїми шанувальниками, чим викликала сильне занепокоєння. З часом Катерина повернулася в Instagram та розповіла, що її відсутність пов'язана із хворобою сина. 

"Важкі були у нас дні", - написала дружина Павліка під фото, де тримає сина на руках в лікарні.

© instagram.com/repyahovakate
Фото: instagram.com/repyahovakate

Як розповіла Катерина, у Михасика почалася температура, до якої потім "приєдналися" й інші симптоми. 

"Михась захворів. У четвер і п'ятницю була тільки температура (в садочок не ходили, гуляли тільки на вулиці). А субота та неділя - були найважчими (висока температура, діарея, блювота, запалення очок). Вчора, в понеділок, було нам трохи легше і от тільки сьогодні немає температури", - розповіла блогерка. 

© instagram.com/repyahovakate
Фото: instagram.com/repyahovakate

Аби переконатися в тому, що стало причиною поганого самопочуття дитини, Катерина з сином поїхала на аналізи - у хлопчика взяти кров з пальця. Як потім додала дружина Павліка, причиною захворювання став аденовірус.

"Здавали кров з пальчика, щоб зрозуміти вірус це чи бактерія. Температурив п'ять днів", - написала блогерка. 

© instagram.com/repyahovakate
Фото: instagram.com/repyahovakate

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Дата публікації
Перегляди
303
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