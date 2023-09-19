Дружина Віктора Павліка зачарувала щасливими фото з підрослим сином від співака

Дружина українського співака Віктора Павліка, блогерка Катерина Реп'яхова, показала їхнього підрослого сина Михайла.

Відома матуся поділилася кадрами з нової фотосесії, яку влаштувала разом з сином під час поїздки на відпочинок до Карпат. Гарні фото Катерина опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

Для знімань дружина Павліка обрала легку коротеньку сукню із квітковим принтом, яка підкреслила її жіночність. А ось для хлопчика молода матуся обрала джинси та білу сорочку.

Катерина Реп'яхова з сином / Фото: instagram.com/repyahovakate

Катерина Реп'яхова з сином / Фото: instagram.com/repyahovakate

У кадрі щаслива Катерина бавилася із сином на природі, та ніжно тримала його на руках. Також блогерка показала, як вже подорослішав їхній зі співаком син на його портретних світлинах.

Катерина Реп'яхова з сином / Фото: instagram.com/repyahovakate

Син Віктора Павліка та Катерини Реп'яхової / Фото: instagram.com/repyahovakate

"Я і не думала, що можна так сильно любити… моя душа", - додала зворушливий підпис до фото Катерина.

Син Віктора Павліка та Катерини Реп'яхової / Фото: instagram.com/repyahovakate

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