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Дружина Віктора Павліка закрила свій бізнес та назвала причину

Дружина Віктора Павліка закрила свій бізнес та назвала причину

Катерина Реп'яхова / Фото: instagram.com/repyahovakate

Катерина Реп'яхова відмовилася від магазину дитячого одягу.

Дружина українська співака Віктора Павліка поділилася, що закрила свій бізнес.

Про це блогерка Катерина Реп'яхова розповіла на своєму YouTube-каналі. Бізнес Катя відкрила влітку 2022 року. Вона була власницею магазину Mimish та продавала дитячий одяг. Наразі ж Реп'яхова відмовилася від цього бізнесу.

Блогерка пояснила це тим, що зробила вибір на користь сина. Річ у тім, що Михайлик – не нормотипова дитина, тож йому потрібно приділяти чимало уваги та займатися з ним. Реп'яхова була перевантажена роботою та фізично виснаженою. Врешті, магазин дитячого одягу блогерка закрила та вирішила більше часу витрачати на відпочинок, аби в її сина була здорова та щаслива мама.

Віктор Павлік із дружиною та сином / © instagram.com/repyahovakate
Віктор Павлік із дружиною та сином / Фото: instagram.com/repyahovakate

"Я знаю, що треба направляти енергію у свій ресурс. Я знаю, що від цього точно моїй дитині буде краще, якщо мама буде щаслива, відпочивша. Саме через це я закрила Mimish. Дуже багато запитань, чому я закрила Mimish…Забирав багато часу! У мене постало питання, куди я хочу направляти цей час: на себе чи на ще один бізнес. Я обрала себе для того, щоб у Михасика була здорова та щаслива мама", - поділилася блогерка.

Нагадаємо, нещодавно Катерина Реп'яхова розповідала про діагноз 3-річного сина. Також блогерка висловилася про стереотипи в суспільстві щодо цього.

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