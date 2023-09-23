Дружина Віктора Павліка замилувала дитячим фото співака, на якого дуже схожий їхній син

Хлопчик дуже схожий на зіркового батька.
Дружина та концертна директорка співака Віктора Павліка - Катерина Реп'яхова - показала, яким артист був у дитинстві.
Обраниця виконавця знайшла архівну світлину, на якій йому всього п'ять років, та опублікувала її у своїх Instagram-stories.
На чорно-білому фото майбутній артист позував у картатій сорочці і брюках у концертній залі та щось жваво розповідав перед камерою.
"Віктор Павлік. 1970 рік. Маленький Михасик", - написала Катерина.
Катерина не могла не зазначити, що їхній син Михайло дуже схожий на свого батька. На архівній світлини видно, що хлопчик росте справжньою копією Павліка.
Зазначимо, що нещодавно Катерина Реп'яхова поділилася кадрами з родинної фотосесії, в якій знялася разом з підрослим сином від співака. Знімання пройшли серед мальовничих Карпат.
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