Дружина Віктора Павліка замилувала дитячим фото співака, на якого дуже схожий їхній син

Хлопчик дуже схожий на зіркового батька.

Дружина та концертна директорка співака Віктора Павліка - Катерина Реп'яхова - показала, яким артист був у дитинстві.

Обраниця виконавця знайшла архівну світлину, на якій йому всього п'ять років, та опублікувала її у своїх Instagram-stories.

На чорно-білому фото майбутній артист позував у картатій сорочці і брюках у концертній залі та щось жваво розповідав перед камерою.

Віктор Павлік у дитинстві / Фото: instagram.com/repyahovakate

"Віктор Павлік. 1970 рік. Маленький Михасик", - написала Катерина.

Катерина не могла не зазначити, що їхній син Михайло дуже схожий на свого батька. На архівній світлини видно, що хлопчик росте справжньою копією Павліка.

Син Віктора Павліка / Фото: instagram.com/repyahovakate

Зазначимо, що нещодавно Катерина Реп'яхова поділилася кадрами з родинної фотосесії, в якій знялася разом з підрослим сином від співака. Знімання пройшли серед мальовничих Карпат.

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