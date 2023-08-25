Дружина Віктора Павліка замилувала дитячою світлиною співака в національному костюмі

На фото артисту всього шість років.

Дружина та концертна директорка співака Віктора Павліка - Катерина Реп'яхова - поділилася милою світлиною з ним.

У своїх сторіз в Instagram блогерка опублікувала архівну листівку зі своїм зірковим чоловіком, на якій він зображений ще зовсім маленьким. На чорно-білій світлині Віктору Франковичу всього шість років.

Майбутній артист позував у національному гуцульському костюмі на тлі великої будівлі під час поїздки до Трускавцю. Фото датоване 1971 роком.

"Віктор Павлік. Трускавець. 1971 рік", - підписала світлину Катерина.

Віктор Павлік у дитинстві / Фото: instagram.com/repyahovakate

До речі, саме у Трускавці майбутня дружина співака і почала захоплюватися його творчістю. Як раніше ділилася блогерка, вона з мамою часто бувала на концертах артиста під час поїздок на курорт.

Нагадаємо, нещодавно Катерина поділилася особистими подробицями їхніх стосунків. Як розповіла дружина Павліка, вони пережили важкий розрив.

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