Дружина Віктора Павліка замилувала кадрами сімейної фотосесії з чоловіком та сином у family look

Український співак Віктора Павлік разом з дружиною Катериною Реп'яховою та сином Михайлом знявся у сімейній фотосесії.

Щасливими знімками поділилася обраниця артиста на своїй сторінці в Instagram. Катерина додала серію світлин та написала зворушливі слова під нею.

"Найдорожче, що в мене є. Ціную сім'ю і вдячна життю за моїх хлопців", - підписала фото блогерка.

Віктор Павлік та Катерина Реп'яхова з сином / Фото: instagram.com/repyahovakate

Віктор Павлік та Катерина Реп'яхова з сином / Фото: instagram.com/repyahovakate

Фотосесію зіркова родина вирішила зробити у family look. Співак та його дружина з сином одягнули світлі сині джинси та однакові білі футболки.

Віктор Павлік та Катерина Реп'яхова з сином / Фото: instagram.com/repyahovakate

Думки коментаторів під публікацією Катерини розділилися - більшість підписників підтримали родину компліментами, а дехто ще раз нагадав про різницю у віці подружжя.

Чудові фото. Такі щирі.

Я кайфую від вашої сім'ї!

Чому фотосесія з дідусем? А де батько дитини?

Хлопчик на дідуся схожий!

Не такий він старий, то на фото так вийшло!

Віктор Павлік та Катерина Реп'яхова з сином / Фото: instagram.com/repyahovakate

Однак подружжі не хвилює велика різниця у віці та вони, за їхніми словами, почуваються щасливо разом. Раніше Катерина дала чітку відповідь, чому вийшла заміж за співака, який вдвічі старший за неї.

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