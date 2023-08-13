Дружина Віктора Павліка замилувала кадрами сімейної фотосесії з чоловіком та сином у family look

Катерина привернула увагу підписників новими фото.
Український співак Віктора Павлік разом з дружиною Катериною Реп'яховою та сином Михайлом знявся у сімейній фотосесії.
Щасливими знімками поділилася обраниця артиста на своїй сторінці в Instagram. Катерина додала серію світлин та написала зворушливі слова під нею.
"Найдорожче, що в мене є. Ціную сім'ю і вдячна життю за моїх хлопців", - підписала фото блогерка.
Фотосесію зіркова родина вирішила зробити у family look. Співак та його дружина з сином одягнули світлі сині джинси та однакові білі футболки.
Думки коментаторів під публікацією Катерини розділилися - більшість підписників підтримали родину компліментами, а дехто ще раз нагадав про різницю у віці подружжя.
- Чудові фото. Такі щирі.
- Я кайфую від вашої сім'ї!
- Чому фотосесія з дідусем? А де батько дитини?
- Хлопчик на дідуся схожий!
- Не такий він старий, то на фото так вийшло!
Однак подружжі не хвилює велика різниця у віці та вони, за їхніми словами, почуваються щасливо разом. Раніше Катерина дала чітку відповідь, чому вийшла заміж за співака, який вдвічі старший за неї.
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