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Дружина Віктора Павліка замилувала кадрами з родиною та показала, який вигляд мала 11 років тому

Автор
Марія КоробоваМарія Коробова
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Дружина Віктора Павліка замилувала кадрами з родиною та показала, який вигляд мала 11 років тому

Катерина Реп'яхова / Фото: instagram.com/repyahovakate

Родина Катерини зібралася на сімейному святі.

Сімейну ідилію разом з рідними продемонструвала дружина співака Віктора Павліка, блогерка Катерина Реп'яхова

Днями старший брат Катерини відсвяткував свій день народження. З нагоди свята родина зібралася у теплому сімейному колі. У сторіз в Instagram Реп'яхова поділилася світлиною з зустрічі разом з однорічним сином, мамою, братом та його дружиною.

© instagram.com/repyahovakate
Фото: instagram.com/repyahovakate

"Моя сім'я", - коротко підписала фото Катерина, додавши емоджи у вигляді червоного сердечка. 

На жаль, не усі рідні блогерки змогли бути присутні на святі. Так, Павлік був у цей час на концерті, а сестра та племінниці Катерини перебувають за кордоном. 

Реп'яхова зізналася, що дуже сумує за близькими. Тому вирішила поділитися архівними світлинами разом з ними. На фото Катерина показала, який вигляд 11 років тому. 

"Різниця у фото 10 років. Дві мої любові - дочка брата і дочка сестри. Лізуша та Настюша", - підписала фото блогерка. 

© instagram.com/repyahovakate
Фото: instagram.com/repyahovakate

Дружина Віктора Павліка також зізналася, що дуже щаслива мати таку чудову родину. 

"Я щаслива людина. В мене така сім'я. Мій випускний. 2011 рік. Дніпро", - написала на ще одному архівному фото Катерина. 

© instagram.com/repyahovakate
Фото: instagram.com/repyahovakate

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Дата публікації
Перегляди
5905
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