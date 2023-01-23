Дружина Віктора Павліка замилувала кадрами з родиною та показала, який вигляд мала 11 років тому

Сімейну ідилію разом з рідними продемонструвала дружина співака Віктора Павліка, блогерка Катерина Реп'яхова.

Днями старший брат Катерини відсвяткував свій день народження. З нагоди свята родина зібралася у теплому сімейному колі. У сторіз в Instagram Реп'яхова поділилася світлиною з зустрічі разом з однорічним сином, мамою, братом та його дружиною.

Фото: instagram.com/repyahovakate

"Моя сім'я", - коротко підписала фото Катерина, додавши емоджи у вигляді червоного сердечка.

На жаль, не усі рідні блогерки змогли бути присутні на святі. Так, Павлік був у цей час на концерті, а сестра та племінниці Катерини перебувають за кордоном.

Реп'яхова зізналася, що дуже сумує за близькими. Тому вирішила поділитися архівними світлинами разом з ними. На фото Катерина показала, який вигляд 11 років тому.

"Різниця у фото 10 років. Дві мої любові - дочка брата і дочка сестри. Лізуша та Настюша", - підписала фото блогерка.

Фото: instagram.com/repyahovakate

Дружина Віктора Павліка також зізналася, що дуже щаслива мати таку чудову родину.

"Я щаслива людина. В мене така сім'я. Мій випускний. 2011 рік. Дніпро", - написала на ще одному архівному фото Катерина.

Фото: instagram.com/repyahovakate

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