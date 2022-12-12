Дружина Віктора Павліка замилувала сімейними фото з рідного міста співака: "Унікальне місце"

Дружина співака Віктора Павліка та його концертний директор Катерина Реп'яхова поділилася новими кадрами із чоловіком та сином.

Нещодавно артист вирушив у Тернопіль, де провів благодійний концерт. На шляху до Києва Павлік заїхав у гості до своєї мами до Теребовлі та провів дружині і сину екскурсію рідним містом.

Фото: instagram.com/repyahovakate

Сімейними кадрами з прогулянки знаменитим Теребовлянським замком Катерина поділилася у своєму блозі в Instagram.

Фото: instagram.com/repyahovakate

Фото: instagram.com/repyahovakate

"На батьківщині у чоловіка. Віктор Франкович народився в унікальному місті. Перша згадка про місто датується 1097 роком (у "Повісті минулих літ"), що робить його одним з найстаріших міст в Україні", - розповіла про місто дружина співака.

Фото: instagram.com/repyahovakate

Нагадаємо, що днями Катерина Реп'яхова показала, який вигляд Віктор Павлік мав у дитинстві, та розповіла, через що вони з чоловіком серйозно сваряться.

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