Дружина Віктора Павліка замилувала спільним фото з чоловіком і їхнім дворічним сином

Дружина українського співака Віктора Павліка – бізнесвумен та блогерка Катерина Реп'яхова – потішила шанувальників їхнім спільним знімком з сином Михасем.

Так, родина зробила фото у дзеркалі ліфту. Щаслива Катерина тримає на руках дворічного сина, який, вочевидь, не дуже хотів позувати для кадру. А поруч з ними у чорній кофті з капюшоном стоїть Віктор Павлік. Світлину у фотоблогу дружина зірки підписала лаконічно: "Ми".

Віктор Павлік з родиною / Фото: instagram.com/repyahovakate

До слова, сім'я рідко публікує спільні знімки через напружені графіки артиста й тривалі розлуки. Втім, після завершення всіх робочих справ зіркове подружжя з сином провели спільний час разом.

Окрім того, блогерка також зазначила, що їхній дворічний син змінив зачіску. Зокрема, зіркові батьки підстригли Михася та показали результат. За словами Реп'яхової, під час стрижки хлопчик капризував.

Син Віктора Павліка / Фото: instagram.com/repyahovakate

"Вчора ми підстригли синочка. Відео знімати навіть не намагалася, плакав", - розповіла Катерина.

Нагадаємо, нещодавно співак Віктор Павлік з 29-річною дружиною Катериною Реп'яховою вперше вирушили на відпочинок до Буковелю без свого сина й пояснили, чому так.

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