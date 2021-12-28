Дружина Віктора Павліка замилувала відео першої зустрічі мами співака з онуком

Сім'я приїхала на батьківщину зірки.

Український співак Віктор Павлік разом з дружиною та маленьким сином приїхав у гості до своєї мами.

Олександра Павлик живе у місті Теребовля, що на Тернопільщині. Саме там і народився майбутня зірка. Дорогою на гастролі пара з шестимісячним Михайлом завітала до рідного дому виконавця. Там, мама артиста вперше зустрілася з онуком. Фото та відео кохана Віктора запостила у своїх Instagram-stories.

instagram.com/repyahovakate

"Кнопочка малесенька! Ну що, ляля, тебе у такий мороз витягнули надвір. Михайлику!" – звернулася до внука бабуся.

instagram.com/repyahovakate

Також Реп'яхова показала, як її свекруха бавилася з хлопчиком, тримаючи його на руках та цілуючи крихітні рученята.

instagram.com/repyahovakate

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