Дружина Віктора Павліка заявила, що хоче зробити пластику грудей

Катя хоче не збільшити бюст, а зменшити.

Дружина співака Віктора Павліка Катерина Реп'яхова, яка нещодавно вперше засвітила обличчя їхнього маленького сина, зізналася, що хоче зробити маммопластику.

В Instagram-stories концертна директорка артиста поділилася, що після того, як закінчить грудне вигодовування, планує звернутися до послуг пластичного хірурга. Втім, Катя зазначила, що не збільшуватиме бюст, а навпаки – зменшить.

"Справа в тому, що у мене різного розміру груди. І я хочу одну зробити меншу, як іншу. Але я не знаю, наскільки це безпечно. Дізнаватимуся після грудного вигодовування", – поділилася обраниця зірки.

instagram.com/repyahovakate

Нагадаємо, днями Лоліта пригадала, як під час концерту у неї розійшовся шов на обличчі після пластики. Знаменитість відверто розповіла про пластичні операції.

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