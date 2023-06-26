Дружина Віктора Павліка збільшила губи і порівняла фото до та після процедури

Блогерка зблизька показала процедуру.
29-річна дружина співака Віктора Павліка, блогерка Катерина Реп'яхова, наважилася на ще одну косметичну процедуру.
Обраниця артиста вирішила збільшити губи та показати процес своїм підписникам. Кадрами з кабінету косметолога Катерина поділилася в Instagram-stories.
Як поділилася блогерка, їй подобається її профіль зараз, однак за допомогою процедури вона хоче виправити асиметрію губ та відкоригувати їхню форму.
"Будемо прибирати асиметрію, робити корекцію", - розповіла Катерина.
Зблизька Реп'яхова показала, як за допомогою шприцу лікар вводить їй препарат у губи. В цілому, процедура є досить безболісною, адже проводиться з використанням місцевої анестезії.
Наприкінці Катерина поділилася фото, на якому показала, як змінилося її обличчя після збільшення губ.
Нагадаємо, що раніше Катерина також зробила ринопластику та ліпофілінг обличчя. Днями блогерка показала, який вигляд мала до пластичної операції.
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