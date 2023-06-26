Дружина Віктора Павліка збільшила губи і порівняла фото до та після процедури

29-річна дружина співака Віктора Павліка, блогерка Катерина Реп'яхова, наважилася на ще одну косметичну процедуру.

Обраниця артиста вирішила збільшити губи та показати процес своїм підписникам. Кадрами з кабінету косметолога Катерина поділилася в Instagram-stories.

Як поділилася блогерка, їй подобається її профіль зараз, однак за допомогою процедури вона хоче виправити асиметрію губ та відкоригувати їхню форму.

"Будемо прибирати асиметрію, робити корекцію", - розповіла Катерина.

Катерина Реп'яхова / Фото: instagram.com/repyahovakate

Катерина Реп'яхова / Фото: instagram.com/repyahovakate

Зблизька Реп'яхова показала, як за допомогою шприцу лікар вводить їй препарат у губи. В цілому, процедура є досить безболісною, адже проводиться з використанням місцевої анестезії.

Катерина Реп'яхова / Фото: instagram.com/repyahovakate

Наприкінці Катерина поділилася фото, на якому показала, як змінилося її обличчя після збільшення губ.

Катерина Реп'яхова / Фото: instagram.com/repyahovakate

Нагадаємо, що раніше Катерина також зробила ринопластику та ліпофілінг обличчя. Днями блогерка показала, який вигляд мала до пластичної операції.

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