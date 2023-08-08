Дружина Віктора Павліка здивувала оригінальним подарунком чоловіку: "Я шокований"

Катерина влаштувала сюрприз коханому.
Дружина співака Віктора Павліка, блогерка та бізнесвумен Катерина Реп'яхова, зробила чоловіку оригінальний подарунок.
Як в Instagram-stories поділилася Катя, вона хотіла влаштувати коханому приємний сюрприз. Реп'яхова обрала Павліку презент та сподівалася, що йому сподобається.
"Маю для чоловіка подарунок-сюрприз. В авто спеціально не хотіла дарувати, забрала сьогодні з пошти. Мені дуже цікаво подивитися на його реакцію", - зізналась Катя.
Дружина Павліка не прогадала з подарунком, адже виконавець його дійсно оцінив та був просто приємно здивований. Катя подарувала чоловіку оригінальний записник. Зокрема, на шкіряному блокноті є іменне гравіювання англійською мовою. Також через записник можна заряджати телефон, адже там вбудована безпровідна зарядка. Ба більше, там навіть є повербанк та два кабелі різних видів.
"Будемо дивитися вміст. Нічого собі! Вау! Я шокований, але це круто! Я так зрозумів, що тут ще й зарядка є. Гравіювання – бомба. Тут кабелі є, це ж одразу тут повербанк є", - здивувався Віктор Павлік.
Щоправда, співак насторожено перевірив, чи дійсно через блокнот можна зарядити телефон. Віктор Павлік був здивований, коли поклав пристрій на записник, і він почав заряджатися.
"Я шокований. Пішла зарядка", - прокоментував здивовано артист.
Як зазначила Катерина, з подарунком вона не прогадала, і тепер її чоловік може робити різні нотатки та не хвилюватися, що телефон розрядиться, а поруч немає зарядного пристрою.
Нагадаємо, нещодавно дружина Віктора Павліка розповіла про результат обстеження 2-річного сина Михайлика, у якого затримка мовлення. Катерина Реп'яхова зізналась, який остаточний діагноз поставили лікарі.
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