Дружина Віктора Павліка здивувала оригінальним подарунком чоловіку: "Я шокований"

Дружина співака Віктора Павліка, блогерка та бізнесвумен Катерина Реп'яхова, зробила чоловіку оригінальний подарунок.

Як в Instagram-stories поділилася Катя, вона хотіла влаштувати коханому приємний сюрприз. Реп'яхова обрала Павліку презент та сподівалася, що йому сподобається.

"Маю для чоловіка подарунок-сюрприз. В авто спеціально не хотіла дарувати, забрала сьогодні з пошти. Мені дуже цікаво подивитися на його реакцію", - зізналась Катя.

Подарунок Віктору Павліку від дружини / Фото: instagram.com/repyahovakate

Дружина Павліка не прогадала з подарунком, адже виконавець його дійсно оцінив та був просто приємно здивований. Катя подарувала чоловіку оригінальний записник. Зокрема, на шкіряному блокноті є іменне гравіювання англійською мовою. Також через записник можна заряджати телефон, адже там вбудована безпровідна зарядка. Ба більше, там навіть є повербанк та два кабелі різних видів.

Подарунок Віктору Павліку від дружини / Фото: instagram.com/repyahovakate

"Будемо дивитися вміст. Нічого собі! Вау! Я шокований, але це круто! Я так зрозумів, що тут ще й зарядка є. Гравіювання – бомба. Тут кабелі є, це ж одразу тут повербанк є", - здивувався Віктор Павлік.

Подарунок Віктору Павліку від дружини / Фото: instagram.com/repyahovakate

Щоправда, співак насторожено перевірив, чи дійсно через блокнот можна зарядити телефон. Віктор Павлік був здивований, коли поклав пристрій на записник, і він почав заряджатися.

"Я шокований. Пішла зарядка", - прокоментував здивовано артист.

Подарунок Віктору Павліку від дружини / Фото: instagram.com/repyahovakate

Як зазначила Катерина, з подарунком вона не прогадала, і тепер її чоловік може робити різні нотатки та не хвилюватися, що телефон розрядиться, а поруч немає зарядного пристрою.

Подарунок Віктору Павліку від дружини / Фото: instagram.com/repyahovakate

Нагадаємо, нещодавно дружина Віктора Павліка розповіла про результат обстеження 2-річного сина Михайлика, у якого затримка мовлення. Катерина Реп'яхова зізналась, який остаточний діагноз поставили лікарі.

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