Дружина Віктора Павліка здивувала тим, як у Ізраїлі посеред вулиці копіюють фото Алли Пугачової

Блогерка Катерина Реп'яхова показала шанувальникам, як у Ізраїлі люди копіюють світлину Алли Пугачової, під якою вона закликала до миру.

В своєму Instagram дружина Віктора Павліка поділилася відео, на якому звичайні перехожі намагалися повторити світлину російської співачки.

"Ось місце, де Алла Борисівна фотографувалася. І ось навіть бачимо людей, які повторюють кадр. Що значить популярність", - розповіла Катерина.

Сторіз Катерини Реп'яхової / Фото: instagram.com/repyahovakate

Раніше дружина співака зізналася, що її сестра мешкає майже по сусідству із Пугачовою, яка нещодавно переїхала із дітьми до Ізраїлю.

Днями Пугачова у Тель-Авіві також відвідала виступ російської співачки Земфіри, яка також виступає проти повномасштабної війни в Україні.

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