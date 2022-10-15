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Дружина Віктора Павліка здивувала тим, як у Ізраїлі посеред вулиці копіюють фото Алли Пугачової

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Дружина Віктора Павліка здивувала тим, як у Ізраїлі посеред вулиці копіюють фото Алли Пугачової

Катерина Реп'яхова / Фото: instagram.com/repyahovakate

Обраниця співака разом із сином зараз перебуває за кордоном.

Блогерка Катерина Реп'яхова показала шанувальникам, як у Ізраїлі люди копіюють світлину Алли Пугачової, під якою вона закликала до миру

В своєму Instagram дружина Віктора Павліка поділилася відео, на якому звичайні перехожі намагалися повторити світлину російської співачки. 

"Ось місце, де Алла Борисівна фотографувалася. І ось навіть бачимо людей, які повторюють кадр. Що значить популярність", - розповіла Катерина. 

Сторіз Катерини Реп'яхової / © instagram.com/repyahovakate
Сторіз Катерини Реп'яхової / Фото: instagram.com/repyahovakate

Раніше дружина співака зізналася, що її сестра мешкає майже по сусідству із Пугачовою, яка нещодавно переїхала із дітьми до Ізраїлю.

Днями Пугачова у Тель-Авіві також відвідала виступ російської співачки Земфіри, яка також виступає проти повномасштабної війни в Україні. 

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Автор
Марія КоробоваМарія Коробова
Дата публікації
Перегляди
1617
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