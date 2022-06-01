Дружина Віктора Павліка зі сльозами показала, як з маленьким сином до України поверталася

Дружина Віктора Павліка зі сльозами показала, як з маленьким сином до України поверталася

Співак Віктор Павлік, як і обіцяв, після благодійних концертів у Європі повернувся до України.

Разом з Віктором Павліком на батьківщину повернулися його дружина та концертна директорка Катерина Реп'яхова, однорічний син Михайло і теща. З початком повномасштабної війни РФ проти України Катерина Реп'яхова з мамою і сином виїхала за кордон. Та, врешті, вирішила повернутися додому.

Фото: instagram.com/repyahovakate

На сторінці в Instagram Реп'яхова розмістила відео, на якому показала, яким був шлях до України. Як родина стояла на кордоні, як прямувала на захід України. Коли Катерина опинилася на рідній землі, вона не стримала сліз.

Наразі родина заїхала до рідного села Віктора Павліка у Тернопільській області – Теребовлі. Тут вони провідали маму Віктора Франковича, яка дуже скучила за маленьким онуком.

Фото: instagram.com/repyahovakate

Фото: instagram.com/repyahovakate

А після цього вони вирушили до готелю. Далі родина прямуватиме до Києва.

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