Дружина Віктора Павліка зізналася, чому не захотіла брати прізвище співака

Дружина Віктора Павліка та його концертна директорка Катерина Реп'яхова розповіла, чому вирішила не змінювати прізвище.

У своєму блозі в Instagram кохана співака відповіла на запитання, яке їй поставили її шанувальники. Так, Катерина поділилася, що під час реєстрації шлюбу вирішила залишити своє прізвище.

Фото: instagram.com/repyahovakate

Як пояснила прихильникам Катерина, вона не захотіла ставати пані Павлік лише через те, що для цього необхідно змінити купу документів.

Фото: instagram.com/repyahovakate

"Я на своєму прізвищі. Тільки через те, що треба змінювати багато документів. Якщо хтось це зробить за мене, готова поміняти", - відповіла дружина співака.

Нагадаємо, нещодавно Катерина Реп'яхова поділилася архівної світлиною, на якій 11-річна позує поруч із майбутнім чоловіком на одному з його концертів.

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