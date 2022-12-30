Дружина Віктора Павліка зізналася, чому не захотіла брати прізвище співака

Блогерка залишила дівоче прізвище.
Дружина Віктора Павліка та його концертна директорка Катерина Реп'яхова розповіла, чому вирішила не змінювати прізвище.
У своєму блозі в Instagram кохана співака відповіла на запитання, яке їй поставили її шанувальники. Так, Катерина поділилася, що під час реєстрації шлюбу вирішила залишити своє прізвище.
Як пояснила прихильникам Катерина, вона не захотіла ставати пані Павлік лише через те, що для цього необхідно змінити купу документів.
"Я на своєму прізвищі. Тільки через те, що треба змінювати багато документів. Якщо хтось це зробить за мене, готова поміняти", - відповіла дружина співака.
Нагадаємо, нещодавно Катерина Реп'яхова поділилася архівної світлиною, на якій 11-річна позує поруч із майбутнім чоловіком на одному з його концертів.
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