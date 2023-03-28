Дружина Віктора Павліка зізналася, що пропонувала чоловіку змінити зовнішність: "Щоб він був молодший"

Дружина співака Віктора Павліка, блогерка Катерина Реп'яхова наважилася на пластичну операцію, попри те, що виконавець був проти будь-яких операцій та змін в дружині.

На тлі змін в собі блогерка заговорила про те, що варто було б зробити її чоловіку з косметологічних процедур.

"Звісно, йому теж потрібно дещо змінювати. От наприклад, він вже лисий. Якщо він пострижеться повністю, то нехай, а так виходить, що десь волосся є, а десь вже лисий. Йому вже пропонували і уколи, і пересадку волосся зробити. Йому навіть по рекламі пропонували, без оплати, але він не погодився. І ще підтяжечку йому б зробила, щоб він був більш молодий, щоб мав кращий вигляд з поруч з молодою дружиною", - сказала Катерина в інтерв'ю "Слава+".

Віктор Павлік та Катерина Реп'яхова / Фото: instagram.com/repyahovakate

Втім, за словами блогерки, Віктор Франкович точно не погодиться ні на які зміни в зовнішності, а тим паче на пластичні операції. Співак дотримується принципів, що зовнішність має бути природньою. Катерина поважає думку свого чоловіка, тож не тисне на нього.

"Він мені показав фото якогось гітариста дуже старого, зморщеного, і сказав: "От я буду, як він, я так хочу, щоб все було природньо". Але я не проти, я не буду наполягати. Я прошу і мені не вказувати, що робити, і при цьому я можу сказати свою думку і все на цьому ми закінчили", - сказала Реп'яхова.

Віктор Павлік та Катерина Реп'яхова з сином / Фото: instagram.com/mish.apavlik

Раніше Катерина Реп'яхова вперше показала, який вигляд має її ніс після пластичної операції.

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