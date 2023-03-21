Дружина Віктора Павліка зробила пластичну операцію та поділилася першими кадрами з лікарні

Дружина співака Віктора Павліка та його менеджерка Катерина Реп'яхова зробила пластичну операцію.

Блогерка вирішила втілити в життя свою давню мрію - зробила ринопластику і ліпофілінг підборіддя. Першими кадрами з лікарні Катерина поділилася в сторіз у Instagram.

Фото: instagram.com/repyahovakate

Фото: instagram.com/repyahovakate

"Моя мрія здійснилася. Плачі від щастя. Сьогодні мені зробили ринопластику і ліпофілінг підборіддя", - поділилася Реп'яхова.

Фото: instagram.com/repyahovakate

Павлік, до речі, був категорично проти будь-яких втручань у зовнішність дружини, але Катерина все ж вирішила зробити по-своєму.

"Шок-контент. Катіни підписники, аби не ви, я б не вижив. Подивіться, це кіно... "Франкенштейн", - сказав у сторіз блогерки співак.

Фото: instagram.com/repyahovakate

Після операції Катерина також показала свій живіт, з якого лікарі брали жирову тканини для операції на підборідді. Обличчя дружини Павліка теж поки виглядає опухлим, а під очами сильні синці.

"Живіт теж трохи болить. Звідси брали жир та ставили в підборіддя", - розповіла блогерка.

Фото: instagram.com/repyahovakate

Фото: instagram.com/repyahovakate

Від наркозу Катерина відійшла без проблем, а ось, до речі, у стан медичного сну Катерину занурювали під пісню її чоловіка.

Фото: instagram.com/repyahovakate

Фото: instagram.com/repyahovakate

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