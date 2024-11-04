Дружина Віктора Павліка зворушила привітанням чоловіка з особливим святом: "Нам 9 років"

Дружина співака Віктора Павліка – бізнесвумен і блогерка Катерина Реп'яхова – розповіла про свято у родині.

4 листопада пара святкує дев'яту річницю знайомства. З цієї нагоди Катерина у своєму фотоблозі поділилася зворушливим чорно-білим відео. У ролику вона постає разом з чоловіком у просторій фотостудії. Закохані продемонстрували свої почуття обіймами та цілунками. Своєю чергою бізнесвумен пообіцяла чоловікові бути берегинею їхнього кохання.

"Нам 9 років. Я завжди буду берегти наше кохання", - звернулася до коханого Реп'яхова.

Віктор Павлік замилував романтикою з молодшою майже на 30 років дружиною

Також кохана співака показала їхній романтичний кадр з весілля, яке вони відіграли навесні цього року після чотирьох років офіційного шлюбу. На зображенні кохані цілуються у мальовничому саду.

Віктор Павлік і Катерина Реп'яхова / Фото: instagram.com/repyahovakate

Підписники зіркової пари вже привітали її з особливим святом і побажали щастя.

Ви чудові! Щастя вам!

Дуже чуттєво

Щастя Вашій родині. Будьте завжди щасливі

Ви чудова пара. Щастя вам

Нагадаємо, нещодавно "мама" Вєрки Сердючки Інна Білоконь вперше за тривалий час показала свого чоловіка-красеня та як з ним час проводить.

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