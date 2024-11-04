Дружина Віктора Павліка зворушила привітанням чоловіка з особливим святом: "Нам 9 років"

Пара поділилася романтичним контентом у річницю їхнього знайомства.
Дружина співака Віктора Павліка – бізнесвумен і блогерка Катерина Реп'яхова – розповіла про свято у родині.
4 листопада пара святкує дев'яту річницю знайомства. З цієї нагоди Катерина у своєму фотоблозі поділилася зворушливим чорно-білим відео. У ролику вона постає разом з чоловіком у просторій фотостудії. Закохані продемонстрували свої почуття обіймами та цілунками. Своєю чергою бізнесвумен пообіцяла чоловікові бути берегинею їхнього кохання.
"Нам 9 років. Я завжди буду берегти наше кохання", - звернулася до коханого Реп'яхова.
Також кохана співака показала їхній романтичний кадр з весілля, яке вони відіграли навесні цього року після чотирьох років офіційного шлюбу. На зображенні кохані цілуються у мальовничому саду.
Підписники зіркової пари вже привітали її з особливим святом і побажали щастя.
- Ви чудові! Щастя вам!
- Дуже чуттєво
- Щастя Вашій родині. Будьте завжди щасливі
- Ви чудова пара. Щастя вам
Нагадаємо, нещодавно "мама" Вєрки Сердючки Інна Білоконь вперше за тривалий час показала свого чоловіка-красеня та як з ним час проводить.
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