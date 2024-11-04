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Дружина Віктора Павліка зворушила привітанням чоловіка з особливим святом: "Нам 9 років"

Дружина Віктора Павліка зворушила привітанням чоловіка з особливим святом: "Нам 9 років"

Віктор Павлік і Катерина Реп'яхова / Фото: instagram.com/repyahovakate

Пара поділилася романтичним контентом у річницю їхнього знайомства.

Дружина співака Віктора Павліка – бізнесвумен і блогерка Катерина Реп'яхова – розповіла про свято у родині.

4 листопада пара святкує дев'яту річницю знайомства. З цієї нагоди Катерина у своєму фотоблозі поділилася зворушливим чорно-білим відео. У ролику вона постає разом з чоловіком у просторій фотостудії. Закохані продемонстрували свої почуття обіймами та цілунками. Своєю чергою бізнесвумен пообіцяла чоловікові бути берегинею їхнього кохання.

"Нам 9 років. Я завжди буду берегти наше кохання", - звернулася до коханого Реп'яхова.

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Також кохана співака показала їхній романтичний кадр з весілля, яке вони відіграли навесні цього року після чотирьох років офіційного шлюбу. На зображенні кохані цілуються у мальовничому саду.

Віктор Павлік і Катерина Реп'яхова / © instagram.com/repyahovakate
Віктор Павлік і Катерина Реп'яхова / Фото: instagram.com/repyahovakate

Підписники зіркової пари вже привітали її з особливим святом і побажали щастя.

  • Ви чудові! Щастя вам!
  • Дуже чуттєво
  • Щастя Вашій родині. Будьте завжди щасливі
  • Ви чудова пара. Щастя вам

Нагадаємо, нещодавно "мама" Вєрки Сердючки Інна Білоконь вперше за тривалий час показала свого чоловіка-красеня та як з ним час проводить.

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