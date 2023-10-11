Дружина Вілла Сміта приголомшила заявою, що сім років тому розійшлася з чоловіком

Джада також розповіла, як боролася з депресією, через яку ледь не пішла з життя.

Дружина відомого американського актора Вілла Сміта - Джада Пінкетт-Сміт – здивувала заявою про особисте життя.

Акторка розповіла, що вже сім років розлучена з чоловіком. За словами Джади, від 2016 року вони з Віллом Смітом живуть окремим одне від одного життям та не перебувають у романтичних стосунках. Акторка наголосила, що за документами вони досі чоловік і дружина, але фактично розлучені. Пінкетт-Сміт також додала, що замислювалася над тим, аби офіційно розірвати шлюб.

Утім, Джада запевнила, що вони досі працюють над своїми стосунками та намагаються розібратися, хто ж вони з чоловіком є насправді одне для одного.

Вілл Сміт і Джада Пінкетт-Сміт / Фото: Associated Press

"Ми все ще намагаємося розібратися. Ми разом виконували справді складну роботу над собою. Ми відчуваємо глибоку любов одне до одного, ми намагаємося зрозуміти, який вона має вигляд насправді", - розповіла Пінкетт-Сміт, пише People.

Також Джада розповіла, що страждала від депресії. Через пригнічений стан знаменитість хотіла вкоротити собі віку. Як відверто зізналась акторка, у своїй голові вона навіть почала будувати план. Позбутися суїцидальних думок Джаді допомогли духовні практики та галюциногенний напій аяваска.

Загалом, більше подробиць про особисте життя, а також внутрішні переживання Джада Пінкетт-Сміт розповіла в мемуарах Worthy ("Гідна"), вихід яких запланований на 17 жовтня.

Вілл Сміт і Джада Пінкетт-Сміт / Фото: Associated Press

Зазначимо, Вілл Сміт та Джала Пінкетт-Сміт одружилися в грудні 1997 року. У шлюбі в пари народилося двоє дітей – син Джейден та донька Віллоу. 2020 року Джада ошелешила зізнанням, що протягом 4,5 років мала роман з молодим співаком Августом Альсіною.

Нагадаємо, нещодавно співачка Віра Брежнєва офіційно підтвердила, що розлучилася з композитором Костянтином Меладзе. Чутки про їхній розрив ширилися ще від 2022 року.

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