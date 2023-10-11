Дружина Вілла Сміта приголомшила заявою, що сім років тому розійшлася з чоловіком

Джада також розповіла, як боролася з депресією, через яку ледь не пішла з життя.
Дружина відомого американського актора Вілла Сміта - Джада Пінкетт-Сміт – здивувала заявою про особисте життя.
Акторка розповіла, що вже сім років розлучена з чоловіком. За словами Джади, від 2016 року вони з Віллом Смітом живуть окремим одне від одного життям та не перебувають у романтичних стосунках. Акторка наголосила, що за документами вони досі чоловік і дружина, але фактично розлучені. Пінкетт-Сміт також додала, що замислювалася над тим, аби офіційно розірвати шлюб.
Утім, Джада запевнила, що вони досі працюють над своїми стосунками та намагаються розібратися, хто ж вони з чоловіком є насправді одне для одного.
"Ми все ще намагаємося розібратися. Ми разом виконували справді складну роботу над собою. Ми відчуваємо глибоку любов одне до одного, ми намагаємося зрозуміти, який вона має вигляд насправді", - розповіла Пінкетт-Сміт, пише People.
Також Джада розповіла, що страждала від депресії. Через пригнічений стан знаменитість хотіла вкоротити собі віку. Як відверто зізналась акторка, у своїй голові вона навіть почала будувати план. Позбутися суїцидальних думок Джаді допомогли духовні практики та галюциногенний напій аяваска.
Загалом, більше подробиць про особисте життя, а також внутрішні переживання Джада Пінкетт-Сміт розповіла в мемуарах Worthy ("Гідна"), вихід яких запланований на 17 жовтня.
Зазначимо, Вілл Сміт та Джала Пінкетт-Сміт одружилися в грудні 1997 року. У шлюбі в пари народилося двоє дітей – син Джейден та донька Віллоу. 2020 року Джада ошелешила зізнанням, що протягом 4,5 років мала роман з молодим співаком Августом Альсіною.
Нагадаємо, нещодавно співачка Віра Брежнєва офіційно підтвердила, що розлучилася з композитором Костянтином Меладзе. Чутки про їхній розрив ширилися ще від 2022 року.
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