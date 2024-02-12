Дружина Віталія Білоножка поділилася, як після смерті чоловіка дає раду своєму горю

Дружина народного артиста України Віталія Білоножка – співачка Світлана Білоножко – розповіла, як після смерті чоловіка дає раду своєму горю.

Виконавця не стало 9 січня. Дружина артиста розповіла в інтерв'ю Соломії Вітвіцькій, що його життя забрав цукровий діабет. Окрім того, Віталій Білоножко переживав сильний стрес на тлі повномасштабної війни. Співакові різко стало зле, тож його госпіталізували до лікарні. На жаль, серце Віталія Білоножка не витримало й зупинилося.

Світлана та Віталій Білоножки

"Цукровий діабет у нього був уже давно. А ще він весь час був на стресі. Він так на все болісно реагував. Він дуже переймався. Я казала, що ти хоч якось бережи себе. Ми лікувалися весь час, він приймав ліки. Одного вечора йому стало просто недобре. Я викликала швидку, піднявся цукор дуже високо, тиск падав. Швидка його відвезла до лікарні, де його поклали до реанімації. Там йому начебто підправили здоров'я, все було більш-менш нормально. На ранок зателефонували синові та сказали, що помер, серце не витримало", – пригадала Світлана Білоножко.

Дружина артиста також поділилася, що тяжко переживає втрату чоловіка та досі не може усвідомити, що його немає. Для Світлани Білоножко смерть коханого стала трагедією.

Світлана та Віталій Білоножки

"Те, що трапилося – для нашої родини – це трагедія. Особисто для мене це взагалі кінець світу, якщо так казати. Я не розумію, що його немає... У мене таке враження, що він весь час поруч. Я з кимось говорю, кажу: "Давайте Віталіка запитаємо", і я себе ловлю на думці, що не запитаємо... Але він завжди поруч. Мені сниться весь час, що він мене гладить по голові – якесь таке ніжне, тепле і наче здалеку чомусь. Я швидко прокидаюсь, а його немає. Мені весь час здається, що він десь поруч", – поділилася співачка.

Нагадаємо, нещодавно дружина Віталія Білоножка зізналася, чому чоловік останні п'ять років не з'являвся на публіці. Виконавець уникав публічності та не виходив на сцену.

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