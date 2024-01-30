Дружина Віталія Білоножка рознесла зрадницю Таїсію Повалій: "Її мама в лікарні від цього жахіття"

Дружина народного артиста України Віталія Білоножка, співачка Світлана Білоножко, гнівно прокоментувала дії путіністки Таїсії Повалій.

Так, за словами дружини артиста вони тривалий час підтримували її творчість і навіть були знайомі з мамою Таїсії. Втім, після повномасштабного вторгнення для родини Білоножко зрадницька позиція колеги стала шоком. Цікаво, що за даними співачки, мама Повалій наразі лікується в психлікарні від пережитого стресу на тлі війни.

"Мене шокувала Тая Повалій. Ми її настільки знаємо. Вона не те, що шокувала, вона вбила нас просто. Ми так подумали з Віталіком (покійний чоловік Світлани – прим. ред.), що у неї там щось не так в голові. Вона говорить такі речі й проклинає все на світі… Та хто ти така! Що ти собі дозволяєш! Але як же можна, коли її мама, проста жінка, в лікарні від цього жахіття. Вона теж не могла осягнути того, що меле її дочка. Кажуть, зараз вона десь в психлікарні й зовсім там погано…", - розповіла Світлана в інтерв'ю Rostyslove Production.

Світлана й Віталій Білоножки. Фото: Facebook Світлана Білоножко

Співачка впевнена, що на Повалій так повпливали гроші. Саме тому, вважає Білоножко, вона й стала на бік РФ. У той же час вона обурена, як українське коріння путіністки не зупиняє перед кровавими рублями.

"Думаю, що гроші зіграли свою роль. І вони не розуміють, що коли вакханалії їхнього поганого царька прийде кінець, то і їм також, в першу чергу. Бо українці не прощають такого. Мені здається, малувато мізків… І поруч людей нема, які б сказали: "Що ж ти робиш, с*ка? Тобі навіть не шкода ні матір, ні святої землі, яка тебе зробила", - гнівно прокоментувала знаменитість.

На думку Світлани, колишні українські артисти, які тепер мають проросійські погляди, рано чи пізно отримають по заслугам.

Нагадаємо, нещодавно свою думку про співачку-зрадницю Таїсію Повалій також висловила співачка Євгенія Власова.

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