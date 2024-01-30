Дружина Віталія Білоножка рознесла зрадницю Таїсію Повалій: "Її мама в лікарні від цього жахіття"

Артистка зізналася, що тривалий час вони товаришували.
Дружина народного артиста України Віталія Білоножка, співачка Світлана Білоножко, гнівно прокоментувала дії путіністки Таїсії Повалій.
Так, за словами дружини артиста вони тривалий час підтримували її творчість і навіть були знайомі з мамою Таїсії. Втім, після повномасштабного вторгнення для родини Білоножко зрадницька позиція колеги стала шоком. Цікаво, що за даними співачки, мама Повалій наразі лікується в психлікарні від пережитого стресу на тлі війни.
"Мене шокувала Тая Повалій. Ми її настільки знаємо. Вона не те, що шокувала, вона вбила нас просто. Ми так подумали з Віталіком (покійний чоловік Світлани – прим. ред.), що у неї там щось не так в голові. Вона говорить такі речі й проклинає все на світі… Та хто ти така! Що ти собі дозволяєш! Але як же можна, коли її мама, проста жінка, в лікарні від цього жахіття. Вона теж не могла осягнути того, що меле її дочка. Кажуть, зараз вона десь в психлікарні й зовсім там погано…", - розповіла Світлана в інтерв'ю Rostyslove Production.
Співачка впевнена, що на Повалій так повпливали гроші. Саме тому, вважає Білоножко, вона й стала на бік РФ. У той же час вона обурена, як українське коріння путіністки не зупиняє перед кровавими рублями.
"Думаю, що гроші зіграли свою роль. І вони не розуміють, що коли вакханалії їхнього поганого царька прийде кінець, то і їм також, в першу чергу. Бо українці не прощають такого. Мені здається, малувато мізків… І поруч людей нема, які б сказали: "Що ж ти робиш, с*ка? Тобі навіть не шкода ні матір, ні святої землі, яка тебе зробила", - гнівно прокоментувала знаменитість.
На думку Світлани, колишні українські артисти, які тепер мають проросійські погляди, рано чи пізно отримають по заслугам.
Нагадаємо, нещодавно свою думку про співачку-зрадницю Таїсію Повалій також висловила співачка Євгенія Власова.
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