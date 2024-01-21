Дружина Віталія Білоножка вперше пояснила, чому її чоловік останні 5 років уникав публічності

Дружина народного артиста України Віталія Білоножка Світлана вперше прокоментувала болісну втрату коханого.

Так, вона повідомила, що тривалий час співак страждав від цукрового діабету. І саме через це Віталія госпіталізували.

"Він себе не дуже добре почував. Цукровий діабет давав про себе знати. Ми лікувалися, ходили на крапельниці. Все було наче добре. Напередодні стало не дуже добре. Я викликала швидку. Лікарі сказали, що потрібна термінова госпіталізація. Діабет — це дуже підступна хвороба. Начебто все йшло як слід. І раптом 9 січня вранці зателефонували сину Євгену. І він говорить: "Мамо, сказали, що татко помер", - з сумом розповіла дружина знаменитості в інтерв'ю Rostyslove Production.

Світлана та Віталій Білоножки. Фото: Instagram Світлани Білоножко

Також Віталій Білоножко боявся підхопити коронавірус, тому постійно дбав про профілактику хвороби. А згодом здоров'я артиста підірвалося від постійних стресів і хвилювань на тлі війни.

"Ковід. Він сам себе лікував, виходив на вулицю, дихав. Він вокаліст, знає, як легеням треба допомогти. Тому що під час ковіду страждають в першу чергу легені. Людина задихається і помирає. І він зміг зробити так, щоб жодна хвороба не причепилася. А тут ще й війна. Боже, він так переживав за кожного воїна", - зазначила Світлана.

Світлана та Віталій Білоножки / Фото: ТСН.ua

До того ж за словами дружини співака, її коханий ще з юних років почав курити. І навіть попри прохання від його близьких позбутися цієї звички, артист навідріз відмовлявся. Через виснаження організму, тривалий час Віталій Васильович не виходив на сцену:

"Він не хотів, щоб його бачили трохи втомленим, що він відчуває біль, що не все гаразд. Він хотів вилікуватися, і казав: "Ох, я тоді заспіваю, тримайтеся". Це єдина причина. Він не з’являвся в публічних місцях, не хотів. Він все чекав, що буде краще, але продовжував курити і нікого не слухав. Невід'ємне від нього було, на жаль. Прикро", - додала дружина Білоножка.

Нагадаємо, український співак, народний артист України Віталій Білоножко помер у віці 70 років 9 січня внаслідок зупинки серця у лікарні.

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