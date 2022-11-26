Дружина Віталія Кіма повернулася до Миколаєва: політик показав, як зустрічав кохану

Очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив про важливу подію в його особистому житті.

Так, політик нарешті після тривалої розлуки зустрівся з дружиною Юлею. Як повідомив Кім, кохана повернулася до Миколаєва разом з їхнім сином.

На сторінці в Instagram Віталій Кім розмістив фото теплої зустрічі з обраницею. Світлина була зроблена на вокзалі у Миколаєві. Для дружини очільник Миколаївської ОВА підготував величезний букет з білих квітів. На фото Віталій та Юлія ніжно обіймаються, а поруч позує друг сім'ї з плакатом "Юля, welcome home" та син подружжя.

Дружина Віталія Кіма повернулася до Миколаєва / Фото: instagram.com/kimkimvitalii

Своєю чергою, підписники сторінки Кіма пораділи, що родина возз'єдналася та побажали їм щастя та скорішої перемоги: "Щастя, кохання, радості, душевного тепла вашій родині у мирній та квітучій Україні!", "Це гарний знак! Значить і ми скоро повернемося додому", "малий дуже на батька схожий", "ласкаво просимо додому".

Як відомо, з початком повномасштабної війни РФ проти України родина Віталія Кіма виїхала у безпечне місце. Тепер же дружина Юлія з сином повернулися до Миколаєва. Втім, Кім не повідомив, чи приїхали разом з мамою і братом додому дві старші доньки політика.

Віталій Кім з родиною / Фото: instagram.com/kimkimvitalii

Нагадаємо, що декілька місяців тому Віталій Кім ділився, що за весь час повномасштабного вторгнення бачився зі своєю родиною лише один раз. Також очільник Миколаївської ОВА ділився, що в родині навіть були певні проблеми через те, що політик забував телефонувати рідним.

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