Дружина Віталія Кіма повернулася до Миколаєва: політик показав, як зустрічав кохану

Кім показав фото теплої зустрічі з обраницею на вокзалі.
Очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив про важливу подію в його особистому житті.
Так, політик нарешті після тривалої розлуки зустрівся з дружиною Юлею. Як повідомив Кім, кохана повернулася до Миколаєва разом з їхнім сином.
На сторінці в Instagram Віталій Кім розмістив фото теплої зустрічі з обраницею. Світлина була зроблена на вокзалі у Миколаєві. Для дружини очільник Миколаївської ОВА підготував величезний букет з білих квітів. На фото Віталій та Юлія ніжно обіймаються, а поруч позує друг сім'ї з плакатом "Юля, welcome home" та син подружжя.
Своєю чергою, підписники сторінки Кіма пораділи, що родина возз'єдналася та побажали їм щастя та скорішої перемоги: "Щастя, кохання, радості, душевного тепла вашій родині у мирній та квітучій Україні!", "Це гарний знак! Значить і ми скоро повернемося додому", "малий дуже на батька схожий", "ласкаво просимо додому".
Як відомо, з початком повномасштабної війни РФ проти України родина Віталія Кіма виїхала у безпечне місце. Тепер же дружина Юлія з сином повернулися до Миколаєва. Втім, Кім не повідомив, чи приїхали разом з мамою і братом додому дві старші доньки політика.
Нагадаємо, що декілька місяців тому Віталій Кім ділився, що за весь час повномасштабного вторгнення бачився зі своєю родиною лише один раз. Також очільник Миколаївської ОВА ділився, що в родині навіть були певні проблеми через те, що політик забував телефонувати рідним.
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