Дружина Віталія Кіма розповіла про їхнє знайомство та чи хоче, аби чоловік став президентом

Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім разом з дружиною Юлією дали перше спільне інтерв'ю.

Політик з коханою поговорили з журналісткою Раміною Есхакзай. Так, обраниця Кіма у YouTube-проєкті Раміни пригадала романтичне знайомство з чоловіком. За словами Юлії, це сталося на День міста Миколаєва:

"Це був день міста, і хтось привіз у Миколаїв безкоштовний концерт. Все місто гуляло. Ми з подружкою вийшли й пішли до центру. Віталій був разом з другом. Запитав чи не холодно мені. Так і познайомилися. Він дуже багато розмовляв, усмішка не сходила з обличчя. Було відчуття, що ми знаємо одне одного давно. Ми разом від 2010-го року, одружилися 2017 року", - розповіла дружина Віталія Кіма.

Коли вони познайомилися, Юлія пррацювала вихователькою у дитячому садочку. "Коли ми познайомились, я ще працювала. Потім Віталік на це все подивився, що я дуже зайнята, постійно якісь аплікації, малюнки. І я якось так подумала, що, мабуть, все", - розповіла дружина Кіма.

Віталій Кім з дружиною

Також Юлія зізналася, що була приголомшена, що її чоловіка назначили головою Миколаївської ОДА. Про це вона дізналася з місцевих видань. Дружина Кіма не приховує, що не дуже зраділа його посаді:

"Я була в шоці, не одразу дізналася. Зрозуміла, коли з'явилась новина на наших місцевих інтернет-виданнях, що Віталія Кіма призначили головною Миколаївської ОДА. Я читала коментарі, мені так не сподобалося! Говорили про його корейське походження, що тепер в області будуть цибулю вирощувати, собак їсти. У мене в той день піднялась температура, і я сказала, що більше нічого читати не буду і не буду реагувати. На другий день прийняла цей факт", - поділилася Юлія Кім.

Віталій Кім з дружиною

Дружина політика поділилася, що вона також не хотіла б, аби її чоловік став президентом України: "Ні, ні й ще раз, ні. Я не хочу про це думати й впевнена, що цього не буде".

Дружина Віталія Кіма

Нагадаємо, раніше Віталій Кім показав, як його дружина вправно стріляє з автомата. З 10 цілей Юлія попала по дев'яти.

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