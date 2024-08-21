Дружина Віталія Козловського вперше за тривалий час показала їхнього помітно підрослого сина

Синові артиста незабаром буде вже шість місяців.

Дружина українського співака Віталія Козловського потішила рідкісним сімейним контентом.

Піарниця Юлія Бакуменко вперше за тривалий час показала їхнього спільного сина. Знімком з Оскаром обраниця виконавця поділилася в Instagram-stories. На фото маленький синочок артиста, якому вже 25 серпня виповниться шість місяців, лежав у своєму ліжечку. Оскар був одягнений у спортивний костюм із малюнками супергероїв Marvel.

Зокрема, подружжя досі приховує обличчя малюка, тож повністю розгледіти сина Віталія Козловського не вдасться. Тим не менш, на знімку помітно, як Оскар швидко росте. Юлія Бакуменко не була багатослівною, лише написала: "Наш ранок". До світлини дружина виконавця додала смайлик у вигляді червоного сердечка.

Син Віталія Козловського / Фото: instagram.com/yuliabakumenko

Нагадаємо, нещодавно один із учасників гурту "ТНМК" Фагот ділився рідкісним фото зі своїм сином від екскоханої. Олег Михайлюта, саме таке справжнє ім'я співака, вітав 14-річного Микиту з важливим святом.

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