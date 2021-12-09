Дружина Влада Ями показала, що подарувала сину на 6-річчя: "Мабуть, повернемо до магазину"

Леон святкує день народження.
У родині українського хореографа та головного судді шоу "Танці з зірками" Влада Ями свято.
Так, сьогодні, 9 грудня, святкує день народження син танцівника – Леон. Хлопчину виповнюється шість років.
До слова, зіркове подружжя серйозно підготуватися до цієї події, адже родина хоче влаштувати незабутнє свято. Вони заздалегідь забронювали ресторан, обрали музикантів та підготували подаруночок. У своєму Instagram дружина хореографа Лілія показала, як вони з Владом вітали Леона.
До слова, подружжя вирішило подарувати сину конструктор. Втім, трішки недогледіли та купити іграшку для тих, кому більше, ніж 16 років. Лілія, вже й думала повертати конструктор до магазину. Втім, щасливий іменинник не погодився на таку пропозицію.
Окрім того, Лілія показала архівні фото свого синочка. Так, на деяких світлинах Леон ще зовсім маленький.
"Як швидко минає час. Тобі вже шість", - говорить Лілія.
Читайте також: