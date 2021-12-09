Дружина Влада Ями показала, що подарувала сину на 6-річчя: "Мабуть, повернемо до магазину"

Дружина Влада Ями показала, що подарувала сину на 6-річчя: "Мабуть, повернемо до магазину"

Леон святкує день народження.

У родині українського хореографа та головного судді шоу "Танці з зірками" Влада Ями свято.

Так, сьогодні, 9 грудня, святкує день народження син танцівника – Леон. Хлопчину виповнюється шість років.

До слова, зіркове подружжя серйозно підготуватися до цієї події, адже родина хоче влаштувати незабутнє свято. Вони заздалегідь забронювали ресторан, обрали музикантів та підготували подаруночок. У своєму Instagram дружина хореографа Лілія показала, як вони з Владом вітали Леона.

Влад Яма з дружиною привітали сина з днем народження / instagram.com/liliya_yama

До слова, подружжя вирішило подарувати сину конструктор. Втім, трішки недогледіли та купити іграшку для тих, кому більше, ніж 16 років. Лілія, вже й думала повертати конструктор до магазину. Втім, щасливий іменинник не погодився на таку пропозицію.

Влад Яма з дружиною привітали сина з днем народження / instagram.com/liliya_yama

Окрім того, Лілія показала архівні фото свого синочка. Так, на деяких світлинах Леон ще зовсім маленький.

"Як швидко минає час. Тобі вже шість", - говорить Лілія.

Влад Яма з дружиною привітали сина з днем народження / instagram.com/liliya_yama

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