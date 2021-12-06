Дружина Влада Ями показала себе 6-річною та пригадала, про що мріяла в дитинстві

Дружина Влада Ями показала себе 6-річною та пригадала, про що мріяла в дитинстві

Зірка поділилася архівним фото.

Дружина українського хореографа, головного судді шоу "Танці з зірками" Влада Ями – Лілія – пригадала своє дитинство.

У своєму Instagram зірка поділилася архівною світлиною. Вона показала фото, на якому їй лише шість років. Так, маленька Лілія з чубчиком позує перед камерою у святковому вбранні, а позаду неї красується новорічна ялинка.

Лілія Яма в дитинстві / instagram.com/liliya_yama

До слова, дружина Влада пригадала, про що мріяла в дитинстві. Так, вона хотіла отримати ляльку з довгим волоссям та різним вбранням, аби можна було робити різні зачіски та змінювати образи.

"Пам'ятаю, що у моїх подруг такі вже були, то ж кортіло й мені. Я уявляла, як її буду вкладати спати, робити зачіски, одягати. Ви навіть не уявляєте, скільки радості було, коли я отримала такий довгоочікуваний подарунок під ялинку", - пригадала Лілія.

Також зірка говорить, що наразі розуміє свого сина, коли він хоче якийсь подарунок. Тому тішить його різними іграшками.

Дружина Влада Ями з сином / instagram.com/liliya_yama

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