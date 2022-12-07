Дружина Влада Ями показала школу, до якої їхній 6-річний син пішов до першого класу

Також Лілія показала, як вони з чоловіком популяризують українську мову у США.

Цьогоріч 6-річний син хореографа Влада Ями – Лео – пішов до першого класу. Утім, через повномасштабне вторгнення хлопчик навчається не в українській школі, а в американській.

Як розповіла дружина танцівника Лілія, їхній син вчиться лише англійською мовою, а це для хлопчини трішки складно.

"Йдемо до класу, де Лео навчається кожного дня. До речі, всі однокласники Лео розмовляють лише англійською. Йому складно, проте ми вчимося", - зазначила Лілія.

Дружина Влада Ями / Фото: .instagram.com/liliya_yama

Загалом, Влад із дружиною прийшов до школи сина та розповідав однокласникам Лео про українську мову. Танцівник прочитав дітлахам казку "Вовк та семеро козенят". Однокласники Лео потім пояснювали Владу, чи вони зрозуміли, про що йшлося.

"Американські діти почують нашу мелодійну мову та спробують зрозуміти, про що йде мова", - поділилася Лілія.

Влад Яма у школі сина / Фото: .instagram.com/liliya_yama

Після прочитання казки вони зробили аплікацію – традиційного українського козака.

"Через місяць знову підемо до класу і будемо розповідати про наші традиції, видатні міста, традиційні страви", - підсумувала Лілія.

Сина Влада Ями / Фото: .instagram.com/liliya_yama

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