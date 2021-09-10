Дружина Влада Ями показала свого брата, молодшого від неї на 23 роки

Юнака звати Яном.
Дружина відомого українського хореографа Влада Ями, який нещодавно залучав сім'ю до спорту, Ліліана показала свого молодшого брата.
Так у сторіс в Instagram у жінки запитали, чи вона єдина дитина у сім'ї. І, виявляється, у неї є молодший брат, якого звати Яном. Їхня різниця у віці становить 23 роки. Та й на зріст юнак вищий від Ліліани.
До слова, родина їздила відпочивати до острова Бирючий. Туди вони вирушили усією родиною. Хоча Ліліана зазначила, що дуже хотіла, аби її мама також була з нею.
"Я хотіла взяти з собою маму, але вона зайнята у ці дні. Наступного разу поїдемо вже й з нею. І я обов'язково її покажу", - розповіла дружина хореографа.
Нагадаємо, не так давно Влад Яма зачарував романтичним фотосетом на природі з дружиною. Лілія позувала перед камерою в ніжній білій сукні з відкритими плечима, а Влад – в білій футболці та чорних бриджах.