Дружина Влада Ями показала, як в Америці незвично день народження відсвяткувала

Дружина хореографа Влада Ями Лілія, яка з чоловіком та сином Леоном на початку повномасштабної війни виїхала до США, показала, як незвично відсвяткувала своє день народження.

Так, з нагоди свята подружжя доєдналося до півмарафону в Америці. На своїй сторінці в Instagram дружина танцівника розповіла, що вони пробігли 21 км за дві години та сім хвилин.

Лілія Яма відсвяткувала день народження / Фото: instagram.com/liliya_yama

Лілія Яма відсвяткувала день народження / Фото: instagram.com/liliya_yama

А вже на фініші марафону на Лілію чекав сюрприз. Друзі та син іменинниці підготували для неї багато рожевих і сріблястих кульок, квіти та величезні плакати з підтримкою у забігу й привітаннями зі святом. Зокрема, зіркова пара показала свого сина Леона. Він ніжно привітав свою маму та обійнявся з батьками.

Лілія Яма відсвяткувала день народження / Фото: instagram.com/liliya_yama

Лілія Яма відсвяткувала день народження / Фото: instagram.com/liliya_yama

Лілія Яма відсвяткувала день народження / Фото: instagram.com/liliya_yama

Лілія Яма відсвяткувала день народження / Фото: instagram.com/liliya_yama

"Я це зробила! Покращила результат у порівнянні з попереднім забігом. 21 кілометр за дві години та сім хвилин. А який мене чекав сюрприз на фініші! Друзі зустріли мене з квітами та великим плакатом "З днем народження". Люблю і безмежно дякую. Це було дуже несподівано", - написала Лілія з вдячністю такій групі підтримки.

Лілія Яма відсвяткувала день народження / Фото: instagram.com/liliya_yama

Окрім спортивних здобутків, дружина Ями поділилася серією фото на тлі океану поблизу пальм з подарованими кульками у руках.

Лілія Яма відсвяткувала день народження / Фото: instagram.com/liliya_yama

Лілія Яма відсвяткувала день народження / Фото: instagram.com/liliya_yama

"Йди за покликом серця. Так багато любові сьогодні", - підписала кадри Лілія.

Нагадаємо, нещодавно інсайдер розсекретив, яким шляхом і коли Влад Яма покинув Україну. А також, чи планує він повертатися на батьківщину знову.

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