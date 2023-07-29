Дружина Влада Ями показала, як відпочиває в Аризоні в наметовому містечку

Лілія Яма з сином влаштувала собі відпустку.
Дружина хореографа Влада Ями Лілія, яка з чоловіком та сином на початку повномасштабної війни виїхала до США, показала, як проводить відпустку.
У сторіз своєї сторінки в Instagram Лілія Яма розповіла підписникам, що разом з сином, 7-річним Леоном наразі перебуває в Аризоні. Там вона відпочиває у наметовому містечку і провела екскурсію своїм наметом. Там у Лілії є душ, повноцінна спальня, туалет та камін.
Яма показала місцеві краєвиди, які захоплюють дух. Також дружина танцівника повідомила, що вирушила на екскурсію до каньйону Антилопа.
Чи вирушив у цю подорож з родиною Влад Яма – незрозуміло. Чи то Лілія невмисне не показує чоловіка у сторіз, аби не накликати на нього новий хейт, або ж Яма займається якимись іншими справами.
Нагадаємо, що на початку повномасштабного вторгнення рф до України Влад Яма разом з дружиною та сином виїхали до США. Відтоді жодного разу хореограф додому не приїжджав. Тим часом ведучий Слава Дьомін, якому Яма розповів про своє місцезнаходження, зізнався, що танцівник всюди у соцмережах його заблокував. Дьомін припустив, через що Яма міг на нього образитися.
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