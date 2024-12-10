Дружина Влада Ями показала, як їхній син відсвяткував 9-річчя за кордоном

Хореограф Влад Яма та його дружина Лілія похизувалися, як привітали сина з днем народження у США, де вони проживають під час війни.

Так, днями Леону виповнилося 9 років. З цієї нагоди подружжя затіяло для хлопчика тематичне святкування. Вочевидь, хлопчик є фанатом футболу, тож Ями зробили для нього відповідний сюрприз. І у сторіз Лілія показала, як іменинник з друзями грав у футбол.

Син Влада Ями / Фото: .instagram.com/liliya_yama

Крім того, під час незвичної вечірки компанія Леона насолоджувалася великим тортом, який теж був задекорований під футбольне поле. Водночас дружина танцівника показала, як вони облаштували для сина святковий куточок для його компанії у відповідному стилі.

Син Влада Ями / Фото: .instagram.com/liliya_yama

Син Влада Ями / Фото: .instagram.com/liliya_yama

Син Влада Ями / Фото: .instagram.com/liliya_yama

Також Лілія Яма показала архівне фото маленького іменинника й публічно привітала його зі святом. Зокрема, назвала Леона дуже кмітливим і креативним.

"У цьому фото весь Лео. Рада, що ти саме такий. Впевнений, зі своєю точку зору, креативний, розумний та мудрий не по своїм рокам. Дякуємо тобі за тебе, любимо тебе", - написала дружина Ями.

Син Влада Ями / Фото: .instagram.com/liliya_yama

Нагадаємо, нещодавно Лілія Яма ділилася несподіваною новиною про поповнення в родині й показала їхню пухнасту багатодітну маму.

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