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Дружина Влада Ями розповіла, як хореограф розбив лоба на їхньому весіллі

Дружина Влада Ями розповіла, як хореограф розбив лоба на їхньому весіллі

Влад Яма з дружиною / instagram.com/liliya_yama

Пара пішла під вінець 21 вересня 2014 року.

Відомий хореограф та суддя шоу "Танці з зірками" Влад Яма відсвяткував "мідне весілля" з дружиною Лілією.

Так, пара сказала одне одному "так" 21 вересня 2014 року. На сторінці в Instagram знаменитість показав знімки з церемонії. На фото молоде подружжя має щасливий вигляд.

Влад Яма з дружиною / © instagram.com/liliya_yama
Влад Яма з дружиною / instagram.com/liliya_yama
Влад Яма з дружиною / © instagram.com/liliya_yama
Влад Яма з дружиною / instagram.com/liliya_yama

Також Яма зворушливо звернувся до своєї коханої. Знаменитість зізнався, що якби міг повернути час назад, то освідчився б їй значно раніше.

"Рівно 7 років від того яскравого дня... Плакали всі... І всі - від щастя... Це найкращі 7 років мого життя... Пишу і сльози навертаються... Спасибі, Лілю, за те, що робиш мене щасливим кожного дня! А якби повернути час назад... Освідчився би раніше... А втім... Кохаю!!!" – написав артист.

Влад Яма з дружиною / © instagram.com/liliya_yama
Влад Яма з дружиною / instagram.com/liliya_yama

Зі свого боку, обраниця зірки пригадала день весілля та розповіла, що хореограф розбив лоба.

"Здається, що це було вчора. Пам'ятаю цей день. Цей сильний дощ і бурю (хоча я собі уявляла сонячний день), як ти розсік собі лоба об багажник. Ну ви зрозуміли, день був незабутнім і неповторним", – написала Ліля та подякувала чоловіку за все, додавши, що кохає його.

Влад Яма з дружиною / © instagram.com/liliya_yama
Влад Яма з дружиною / instagram.com/liliya_yama

Нагадаємо, переможець "Голосу країни" Сасанчин та його вагітна наречена розсекретили стать малюка. Невдовзі у пари народиться первісток.

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