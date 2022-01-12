Дружина Влада Ями у купальнику для серфінгу показала, як майстерно підкорювала хвилі

Хореограф разом з родиною відпочиває в США.

Український хореограф, суддя "Танців з зірками" Влад Яма з дружиною та сином вирушив у відпустку до США.

Там родина насолоджується гарними краєвидами, приймає сонячні ванни та, звісно ж, купається в океані. Зокрема, танцівник з дружиною не проти опанувати й новий вид спорту – серфінг. У своєму Instagram Лілія показала, як вона у спеціальному купальнику майстерно підкорює хвилі.

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До речі, дружина танцівника похизувалася тим, що в неї краще вийшло опанувати серфінг, аніж у Влада. Так, вона змогла стати на дошку одразу, а от для хореографа знадобилося декілька спроб.

"Виявляється, я ще той серфер. Це дуже непросто, я вам скажу. Але я стала на дошку з першого разу, а от Влад, нехай не ображається, - з другого. Всі шоковані. Активний відпочинок – наше все", - поділилася щаслива Лілія.

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