Дружина Влада Ями в Америці здійснила мрію свого дитинства

Дружина хореографа Влада Ями, Лілія, розповіла шанувальникам, як їй вдалося здійснити мрію свого дитинства у США.

Як виявилося, обраниця танцюриста вже давно мріяла побувати на космодромі та побачити, як супутники відлітають у космос.

Перебуваючи в Америці, зіркова родина вирушила до Космічного центру імені Кеннеді. Там на власні очі Лілія побачила, як космічний корабель SpaceX рушає виконувати свою місію.

Фото: .instagram.com/liliya_yama

"З дитинства мене вабив космічний простір. Сьогодні пощастило побачити, як SpaceX запускає супутник на орбіту з космічного центру NASA", - поділилася Лілія.

Фото: .instagram.com/liliya_yama

Спостерігати за запуском ракети родина Ями могла із спеціально обладнаної ділянки на безпечній відстані. Завдяки контролю з боку персоналу центру спостерігати за польотом можуть відвідувачі.

Як розповіла Лілія, менш ніж за півтори години супутник вже опинився на космічній орбіті.

Фото: .instagram.com/liliya_yama

"Швидкість 26 708 кілометрів на годину. Ніби щойно спостерігали за ним на землі, а за годину він вже у космосі", - поділилася враженнями Лілія.

Фото: .instagram.com/liliya_yama

Раніше Лілія Яма відповіла на критику з боку підписників стосовно того, що Влад Яма не поспішає повертатися в Україну. Дружина хореографа пояснила причину, чому він досій перебуває у США.

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