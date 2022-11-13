Дружина Влада Ями в Америці здійснила мрію свого дитинства

Зіркове подружжя побувало у космічному центрі NASA.
Дружина хореографа Влада Ями, Лілія, розповіла шанувальникам, як їй вдалося здійснити мрію свого дитинства у США.
Як виявилося, обраниця танцюриста вже давно мріяла побувати на космодромі та побачити, як супутники відлітають у космос.
Перебуваючи в Америці, зіркова родина вирушила до Космічного центру імені Кеннеді. Там на власні очі Лілія побачила, як космічний корабель SpaceX рушає виконувати свою місію.
"З дитинства мене вабив космічний простір. Сьогодні пощастило побачити, як SpaceX запускає супутник на орбіту з космічного центру NASA", - поділилася Лілія.
Спостерігати за запуском ракети родина Ями могла із спеціально обладнаної ділянки на безпечній відстані. Завдяки контролю з боку персоналу центру спостерігати за польотом можуть відвідувачі.
Як розповіла Лілія, менш ніж за півтори години супутник вже опинився на космічній орбіті.
"Швидкість 26 708 кілометрів на годину. Ніби щойно спостерігали за ним на землі, а за годину він вже у космосі", - поділилася враженнями Лілія.
Раніше Лілія Яма відповіла на критику з боку підписників стосовно того, що Влад Яма не поспішає повертатися в Україну. Дружина хореографа пояснила причину, чому він досій перебуває у США.
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