Дружина Влада Ями відповіла, чому він досі не повернувся до України: "Це особиста справа кожного"

Український хореограф, суддя проєкту "Танці з зірками" Влад Яма разом із дружиною та сином зараз перебуває у США.
З початком повномасштабної війни в Україні Влад Яма зник з медійного простору, але з часом все ж розповів, що разом із родиною виїхав до Сполучених Штатів.
Багатьох шанувальників хореографа хвилювало запитання, чому ж він залишив родину за кордоном, а сам не повернувся до України. На це дала відповідь дружина Ями, Лілія, у сторіз в Instagram.
"По-перше, я вважаю, що ставити такі запитання, як мінімум, некоректно. Це особиста справа кожного. У всіх різні історії та причини. Кожен переживає війну по-своєму. Я поважаю вибір кожного", - звернулася до фанів Лілія.
Крім того, дружина артиста додала, що зараз Яма опікується родиною та теж допомагає українцям у США.
"Вдячна чоловіку за те, що ми зараз в безпеці. Ми теж допомагаємо на своєму фронті", - додала Лілія.
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