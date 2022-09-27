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Дружина Влада Ями відповіла, чому він досі не повернувся до України: "Це особиста справа кожного"

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Дружина Влада Ями відповіла, чому він досі не повернувся до України: "Це особиста справа кожного"

Влад Яма з дружиною / Фото: instagram.com/vladyama_official

Український хореограф, суддя проєкту "Танці з зірками" Влад Яма разом із дружиною та сином зараз перебуває у США.

З початком повномасштабної війни в Україні Влад Яма зник з медійного простору, але з часом все ж розповів, що разом із родиною виїхав до Сполучених Штатів

Багатьох шанувальників хореографа хвилювало запитання, чому ж він залишив родину за кордоном, а сам не повернувся до України. На це дала відповідь дружина Ями, Лілія, у сторіз в Instagram.

"По-перше, я вважаю, що ставити такі запитання, як мінімум, некоректно. Це особиста справа кожного. У всіх різні історії та причини. Кожен переживає війну по-своєму. Я поважаю вибір кожного", - звернулася до фанів Лілія.

Сторіз Лілії Ями / © .instagram.com/liliya_yama
Сторіз Лілії Ями / Фото: .instagram.com/liliya_yama

Крім того, дружина артиста додала, що зараз Яма опікується родиною та теж допомагає українцям у США.

"Вдячна чоловіку за те, що ми зараз в безпеці. Ми теж допомагаємо на своєму фронті", - додала Лілія. 

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Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
396
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