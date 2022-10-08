Дружина Влада Ями вперше за довгий час поділилася кадрами з родиною і розповіла, чим займається у США

Під час повномасштабної війни Лілія Яма почала менше уваги приділяти соцмережам.
Дружина судді проєкту "Танці з зірками" Влада Ями, Лілія, поділилася із шанувальникам світлиною із чоловіком та сином.
У сторіз в Instagram Лілія оприлюднила кадр, де сімейство у повному складі їде у авто. Влад був за кермом, а син пари Леон бавився на задньому сидінні.
Як розповіла дружина танцюриста, родина вирушила на один із складів, де збирають гуманітарну допомогу для українців, аби допомогти волонтерам.
"Сім'я у повному складі. Їдемо на склад, працювати задля перемоги", - написала Лілія.
Нагадаємо, що під час повномасштабної війни в Україні родина Влада Ями опинилася у США. Певний час ані танцюрист, ані його дружина не коментували своє перебування за кордоном та стали менше ділитися подробицями свого життя у соціальних мережах. Однак нещодавно Лілія відповіла, чому хореограф досі не повернувся до України.
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