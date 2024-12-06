Дружина Влада Ями зробила неочікувану заяву: "У нас поповнення в сім'ї"

Дружина хореографа Влада Ями Лілія, яка з чоловіком та сином на початку повномасштабної війни виїхала до США, повідомила радісну звістку.

У своєму фотоблогу Лілія поділилася, що їхня собака Ламба породи мальтипу народила цуценят. Про це щаслива дружина хореографа розповіла з домашнім улюбленцем на руках. Блогерка зізналася, що останні місяці вона провела в приємному очікуванні на поповнення й постійно хвилювалася за чотирилапого друга. Дружина не стала називати кількість народжених цуценят у Ламби, але зазначила, що вона стала багатодітною мамою.

Лілія Яма з домашнім улюбленцем / Фото: .instagram.com/liliya_yama

Лілія Яма з домашнім улюбленцем / Фото: .instagram.com/liliya_yama

"Мовчати я вже довго не можу. У нас поповнення. А поповнення у повноцінного члена нашої сім'ї – Ламби. Багатодітна мама у мене на руках. Готуйте хустинки, я так хвилювалася", - поділилася емоціями Лілія Яма.

Зазначимо, собака Ламба живе у родині Влада Ями від 2021 року. Тоді хореограф зізнавався, що довго вагався, чи зуміє поєднувати щільний робочий графік з піклуванням про улюбленця. Утім, умовляння дружини та сина Леона зробили своє.

Нагадаємо, нещодавно колишня голлівудської зірки Джонні Деппа, акторка Ембер Герд повідомила, що незабаром вдруге стане мамою.

Читайте також: