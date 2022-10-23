Дружина Володимира Остапчука гнівно відповіла, чому нічого не розповідає про стосунки з ним

У родині ведучого Володимира Остапчука та нотаріусині Христини Горняк, схоже, нині непростий період. Все більше й більше з'являється пліток, що пара вже розійшлась.

Прихильники подружжя хвилюються та засипають їх запитаннями, аби ті дали бодай якесь пояснення, що між ними відбувається. Утім, Христина доволі різко відповіла, чому взагалі нічого не розповідає про своє особисте життя.

Володимир Остапчук та Христина Горняк / Фото: instagram.com/vova_ostapchuk

Зокрема, нотаріусиня гнівно дала зрозуміти, що не коментуватиме стосунки з чоловіком. Тим, кому це не подобається, вона порадила відписатися від її фотоблогу.

"Відповідь вас здивує: не висвітлюю, бо маю на це право. Якщо не подобається, тоді пропоную не переглядати мою сторінку, щоб не нервуватися", - написала Горняк.

Дружина Володимира Остапчука / Фото: instagram.com/kristygor

Зазначимо, вже понад місяць ширяться чутки, що Володимир Остапчук та Христина Горняк розірвали свої стосунки. Зокрема, пара й сама підливає масло до вогню. Так, вони припинили публікувати спільний контент та показують, як проводять час лише порізно. Окрім цього, Володимир та Христина не вітали одне одного з днем народження та з річницею їхнього весілля.

Чутки про проблеми у стосунках пари підтвердив й ведучий Слава Дьомін, який знає їх особисто. Він зазначив, вони не живуть разом.

Нещодавно ж нотаріусиня відпочивала на Міконосі, який вважає своїм місцем сили. Ще у липні Христина говорила, якщо раптом розлучиться з Володимиром, то наступного ж дня гайне на острів, де відновилася б і не стала ходити направо та наліво роздавати інтерв'ю про їхній розрив.

Христина Горняк / Фото: instagram.com/kristygor

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