Дружина Володимира Остапчука на тлі чуток про розлучення зізналася, чи готова до нових стосунків

Дружина телеведучого Володимира Остапчука Христина Горняк зізналася, чи готова вона до нових стосунків.

Незручне запитання нотаріусині поставили шанувальники в Instagram, адже в Мережі вже давно ходять чутки про те, що знамените подружжя вже не разом.

"Інколи мені здається, що я в своєму житті готова до всього. У мене були вже всі "краш-тести". А там, як Бог дасть. А зазвичай він знає, що, кому і як краще", - відповіла у сторіз Христина.

Фото: instagram.com/kristygor

Нагадаємо, що в жовтні у ЗМІ з'явилася інформація, що Володимир та Христина Остапчуки офіційно розлучилися. Однак ані Христина, ані Володимир поки що не дають жодних коментарів стосовно особистого життя.

Нещодавно Горняк заявила, що планує провести зиму за межами України та заговорила про самотність. А ось Остапчук засвітився без обручки, яку до цього він носив постійно.

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