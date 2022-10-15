Дружина Володимира Остапчука натякнула на розлучення з ним: "Я в себе одна"

Схоже, у родині ведучого Володимира Остапчука та нотаріусині Христини Горняк стався справжній розкол, про що вже ширяться чутки не один місяць.

Й хоча офіційно подружжя нічого не коментує, втім на своїх сторінках у соцмережах, де до цього так активно постили спільні фото та зізнавалися у коханні, тепер нібито забули про існування одне одного.

Христина Горняк та Володимир Остапчук / Фото: instagram.com/vova_ostapchuk

10 жовтня Христина відсвяткувала день народження. Зробила вона це виключно з подругами у столиці Австрії Відні. Своєю чергою, Остапчук публічно дружину не привітав. Після святкування у Відні Горняк вирушила, знову ж таки без чоловіка, на острів Міконос, який вважає своїм місцем сили:

"Коли відчуваю, що втрачаю себе роблю все, щоб відновитись, щоб не загубити себе, шукаю опору і їду туди, де мені завжди добре. Я в себе одна і життя в мене теж одне", - написала Христина.

Христина Горняк / Фото: instagram.com/kristygor

Зазначимо, що на початку липня Горняк з підписниками обговорювала поведінку ексдружини Володимира Остапчука Олени у сторіз свого Instagram. Зокрема, тоді Христина зазначила, що якби їй довелося розлучатися з Остапчуком, вона б на другий день поїхала на Міконос, де б відновила сили і не стала б ходити і направо та наліво роздавати інтерв'ю про їхнє розлучення з Володимиром.

Христина Горняк / Фото: instagram.com/kristygor

Христина Горняк / Фото: instagram.com/kristygor

Нагадаємо, що вже місяць як у ЗМІ ширяться чутки про розрив Володимира Остапчука та Христини Горняк. І, першою чергою, ці чутки підігріває саме подружжя. Вони різко перестали публікувати спільні сторіз та фото разом у соцмережах, хоча раніше робили це дуже активно. Також Христина публічно не привітала чоловіка з днем народження, хоча до цього робила це завжди.

Чутки про проблеми у стосунках пари підтвердив й ведучий Слава Дьомін, який знає подружжя особисто. Він зазначив, що пара дійсно останнім часом не живе разом. Тим часом, ані Горняк, ані Остапчук офіційно нічого не коментують.

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