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Дружина Володимира Остапчука похизувалася коштовним подарунком від нього

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Ігор БережанськийІгор Бережанський
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Дружина Володимира Остапчука похизувалася коштовним подарунком від нього

Катерина Полтавська / Фото: instagram.com/poka.tya

Подружжя завітало до брендового бутика в Києві.

Дружина українського телеведучого Володимира Остапчука, 23-річна журналістка Катерина Полтавська, показала, які подарунки отримує від коханого. 

У сторіз в Instagram дівчина зняла розпаковку та похизувалася коштовною покупкою, яку їй зробив чоловік в бутик у Києві. Як показала Катерина, Остапчук придбав їй вишукані чорні босоніжки від Yves Saint Laurent з золотим логотипом бренду спереду.

"Від продакшн-студії "Коть, мої ноги - твоє обличчя" або "Давай зайдемо чисто, щоб подивитися", - пожартувала у підписі Катерина. 

© instagram.com/poka.tya
Фото: instagram.com/poka.tya

Також Катерина поділилася світлиною з магазину, де гарненька пара взуття красувалася на скляній вітрині.

© instagram.com/poka.tya
Фото: instagram.com/poka.tya

Нагадаємо, нещодавно Катерина поділилася скріншотом, в якому показала перші повідомлення, які вони з Володимиром надіслали одне одному на початку знайомства.

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Дата публікації
Перегляди
189
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